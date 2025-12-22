地中海航運買不完　傳出欲收購全球第十大貨櫃船公司以星航運

▲市場傳出MSC已報價表達收受以星航運意願。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／台北報導

近幾個月，以色列以星航運(ZIM)的收購傳聞不斷加溫，近日傳出業界龍頭底地中海航運(MSC)已提出報價，表達收購意願；國內業界高階指出，疫情之後不斷收購二手船的MSC，累積已購進461艘船二手船，如能一次買下擁有70萬箱(20呎櫃)運力的船公司，可省得一艘一艘去買了。

近日，據以色列媒體報導，MSC已提交收購 ZIM 的報價，因此MSC繼德國赫伯羅德之後，成為第二家據稱已出價收購ZIM的大型貨櫃船公司。

業界評估MSC有能力進場，也有動力進場，但要實現有一定難度。MSC收購ZIM的關卡是以星為官股公司，受以色列的治理與國家安全約束；其次是多法域反壟斷審查；第三是對價與條款。實際上，圍繞ZIM的報價爭議，焦點從來不只在「多出多少錢」，還涉及現金、債務、週期波動與未來盈利預期。

從最新Alphaliner的統計來看，MSC現有運力約709.9萬箱、市佔率21.3%; ZIM約70.4萬箱、市佔率2.1%。業界認為MSC看中的，可能是ZIM在網路與資本層面的補位。

另外，ZIM在部分關鍵區域航線與細分市場上擁有相對穩定的佈局與客戶結構，經營風格更靈活。對MSC來說，收購ZIM並不僅是把運力並表，更可增加航網覆蓋率。