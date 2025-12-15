勞工10萬救命錢來了！　今日08：00線上申請正式起跑

▲土地銀行承作115年度勞工紓困貸款，12月15日上午8點正式起跑。（圖／翻攝土銀官網）

記者陳瑩欣／台北報導

撐過生活難關靠這筆！勞動部與土地銀行合作推出「勞工保險被保險人紓困貸款」，今（15）日上午8點起正式開放線上申請，每人最高可貸新台幣10萬元，利率為年息2.165%，貸款期限3年。申辦截止日為民國115年1月2日，提醒符合資格的勞工朋友把握時間上網申請，或透過臨櫃、郵寄等方式辦理。

根據土地銀行公告，本次紓困貸款前6個月僅需繳利息、不用還本金，自第7個月起按月平均攤還本息，減輕借款初期壓力。

申請人資格須符合以下三大條件：

勞保年資滿15年（計算至115年1月2日）

無欠繳勞保費及滯納金

未曾申請勞保紓困貸款（或曾借貸者已還清本息）

不過，若申請人已請領老年給付、失能給付（終身無工作能力）或勞保補償金者，則不符合申請資格。

為提升便利性，土地銀行鼓勵民眾透過手機或電腦線上辦理，從身份驗證、申請、簽約到對保，全程無紙化，即使是假日也能完成。不想排隊、不想請假，就上網申請最省時！

土地銀行表示，款項預計會在勞保局核准後7個工作天內撥款，建議民眾提早申請，有機會在農曆年前拿到現金，過個安心年。

土地銀行自92年起承辦勞保紓困貸款已邁入第23年，去年共受理超過10萬件申請，貸出金額高達104.58億元，且超過99％案件都是透過線上完成，數位效率備受肯定。

申請資訊一覽

申請期間：114年12月15日08:00 ～ 115年1月2日23:59

最高可貸金額：10萬元

貸款期間：3年

利率：年息2.165%

申請方式：

線上、臨櫃、郵寄皆可，其中線上（12月15日上午8點起）、臨櫃（12月15日上午9點起）及郵寄方式（以申請期間郵戳為憑）

還款方式：

第1個月～第6個月按月付息不還本

自第7個月起按月平均攤還本息

線上申請網站：土地銀行個金單一服務平台