相同距離「竹北6折價」　竹南頭份雙城狂吸科技族

▲以新竹科學園區為中心點，往北就是竹北交流道、往南就是頭份交流道，但房價相差卻相當巨大。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

近年新竹縣市因科技人口大量移入導致房價飆漲，而竹科大軍向南出走，帶動苗栗縣竹南、頭份房地產起飛，6年來房價最高漲了3倍，而在地房仲認為，竹南與頭份新興重劃區新建案供給多，科技族外溢主因為雙城房價為「竹北6折價」。

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竹科買房大軍向南出走，這幾年讓苗栗縣房價也同步起飛，尤其在臨新竹北側的頭份、竹南雙城外溢效益最明顯，有巢氏房屋頭份中央帝景加盟店店長陳姵媗分析：「苗栗頭份竹南目前預售屋成交量高、推案多，最新預售屋市況每坪問鼎6字頭。」

▲新竹科學園區竹南基地已啟用，產業支撐性夠。（圖／資料照）

而竹南頭份成為科技業外溢首選，除了新竹科學園區竹南基地已啟用，還有就是台積電竹南大埔3個廠為目前為全台最大的cowos基地，產業支撐性夠，陳姵媗表示：「以新竹科學園區為中心點，往北就是竹北交流道、往南就是頭份交流道，兩者的通勤時間距離都相近，在房價相對便宜是竹北6折價的行情下若無高鐵通勤需求的開車族，就會被磁吸進來。」

目前在地人偏好頭份主幹道中央路兩旁的個案，竹南則以環市路兩側為主，新興重劃區則是座落尚順百貨周邊以及竹南頭份雙運動公園、以及大埔重劃區，陳姵媗說：「目前房價最高的是擁有17.34公頃的運動公園周邊，區域包含藝文中心、圖書館、泳池等，成為最好住的區段。」

▲尚順百貨周邊商圈發展快速，受到科技業買盤喜愛。（圖／記者陳筱惠攝）

其次則是尚順百貨周邊，陳姵媗說：「從過去造鎮案第一期，目前成屋5年的『昌隆廣場』來說，6年前預售價格僅600多萬元，至今已翻三倍，相同坪數總價來到1900萬元，就可以得知房市漲幅相當驚人。」

不過受到央行調控，陳姵媗表示：「近期買賣雙方對於房價無共識，雙方呈現僵持不下的態勢，買方期待賣方讓利，但賣方價格卻未見鬆動。」

▲有巢氏房屋頭份中央帝景加盟店店長陳姵媗認為，目前房市呈現多空拉鋸，建議要在頭份、竹南購屋的民眾，自備款得多準備一些。（圖／業者提供）



不過值得注意的是，不論竹南還是頭份，也因房價快速拉升，導致普遍銀行鑑價跟不上成交價，陳姵媗認為：「多空拉鋸未來的走向，有機會讓房價下修1成空間，但有需求價格要跌破就不容易，而屆時就是自住客出手的好時機，但也因銀行滿水位的情況，建議購屋族自備款至少也提升至400萬元。」

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