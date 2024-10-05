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相同距離「竹北6折價」　竹南頭份雙城狂吸科技族

▲▼竹南,頭份,尚順,交流道,苗栗 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲以新竹科學園區為中心點，往北就是竹北交流道、往南就是頭份交流道，但房價相差卻相當巨大。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

近年新竹縣市因科技人口大量移入導致房價飆漲，而竹科大軍向南出走，帶動苗栗縣竹南、頭份房地產起飛，6年來房價最高漲了3倍，而在地房仲認為，竹南與頭份新興重劃區新建案供給多，科技族外溢主因為雙城房價為「竹北6折價」。

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竹科買房大軍向南出走，這幾年讓苗栗縣房價也同步起飛，尤其在臨新竹北側的頭份、竹南雙城外溢效益最明顯，有巢氏房屋頭份中央帝景加盟店店長陳姵媗分析：「苗栗頭份竹南目前預售屋成交量高、推案多，最新預售屋市況每坪問鼎6字頭。」

▲隨台積電大主題確定，未來可望磁吸中下游廠聚集，帶動一層一層的機能與商圈集市，竹南科大埔重劃區買氣將在2019年重新點燃。（圖／記者張瑞傑攝）

▲新竹科學園區竹南基地已啟用，產業支撐性夠。（圖／資料照）

而竹南頭份成為科技業外溢首選，除了新竹科學園區竹南基地已啟用，還有就是台積電竹南大埔3個廠為目前為全台最大的cowos基地，產業支撐性夠，陳姵媗表示：「以新竹科學園區為中心點，往北就是竹北交流道、往南就是頭份交流道，兩者的通勤時間距離都相近，在房價相對便宜是竹北6折價的行情下若無高鐵通勤需求的開車族，就會被磁吸進來。」

目前在地人偏好頭份主幹道中央路兩旁的個案，竹南則以環市路兩側為主，新興重劃區則是座落尚順百貨周邊以及竹南頭份雙運動公園、以及大埔重劃區，陳姵媗說：「目前房價最高的是擁有17.34公頃的運動公園周邊，區域包含藝文中心、圖書館、泳池等，成為最好住的區段。」

▲▼竹南,頭份,尚順,交流道,苗栗 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲尚順百貨周邊商圈發展快速，受到科技業買盤喜愛。（圖／記者陳筱惠攝）

其次則是尚順百貨周邊，陳姵媗說：「從過去造鎮案第一期，目前成屋5年的『昌隆廣場』來說，6年前預售價格僅600多萬元，至今已翻三倍，相同坪數總價來到1900萬元，就可以得知房市漲幅相當驚人。」

不過受到央行調控，陳姵媗表示：「近期買賣雙方對於房價無共識，雙方呈現僵持不下的態勢，買方期待賣方讓利，但賣方價格卻未見鬆動。」

▲▼有巢氏房屋頭份中央帝景加盟店店長陳姵媗 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲有巢氏房屋頭份中央帝景加盟店店長陳姵媗認為，目前房市呈現多空拉鋸，建議要在頭份、竹南購屋的民眾，自備款得多準備一些。（圖／業者提供）

不過值得注意的是，不論竹南還是頭份，也因房價快速拉升，導致普遍銀行鑑價跟不上成交價，陳姵媗認為：「多空拉鋸未來的走向，有機會讓房價下修1成空間，但有需求價格要跌破就不容易，而屆時就是自住客出手的好時機，但也因銀行滿水位的情況，建議購屋族自備款至少也提升至400萬元。」

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關鍵字： 竹南頭份房價科技外溢竹科台積電苗栗有巢氏房屋永慶區域房市永慶房市訊息

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