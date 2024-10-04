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桓鼎-KY爆董事侵佔　櫃買中心宣布10／8打入全額交割、加罰20萬

▲▼桓鼎董座鬧雙胞，新董座入股台端遭控掏控上億。（圖／業者提供）

▲桓鼎-KY董座鬧雙胞，新董座入股台端遭控掏控上億。（圖／業者提供）

記者陳瑩欣／台北報導

櫃買中心今（4）日公告，桓鼎-KY（5543）因爆出董事侵佔，內控執行有重大缺失，爲保障投資人權益，自10月8日起將桓鼎-KY打入全額交割股，並處違約金20萬元。

依照集保結算資料，至9月27日為止，桓鼎-KY股東人數約3.9萬人，櫃買中心表示，桓鼎股份有限公司於今日召開重大訊息說明記者會說明該公司重要子公司崇佑（中國）新材料有限公司之股權未經適當授權程序移轉至董事個人名下，內控之執行顯有重大缺失，核有業務規則同條項第20款「本中心基於其他原因認有必要者」之情事，考量本案對股東權益有重大影響，櫃買中心基於保障投資人權益，因此公告桓鼎公司上櫃有價證券將自113年10月8日起列為變更交易方法，證券經紀商於接受委託買賣該公司有價證券時，應先收足款券始得辦理買賣申報。

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另外，櫃買中心認為桓鼎-KY符合心「對上櫃公司內部控制制度查核作業程序」第9條第1項所列情形，爰依同條第2項規定處以違約金20萬元整。

桓鼎-KY今日發布重大訊息指出，公司董事張建智透過第三地區公司Buima Holding Hong Kong Ltd.代表人身份，私自將桓鼎公司100%持有之子公司崇佑(中國)新材料有限公司，變更為張建智自己所有，以2024年上半年最新財報顯示，崇佑(中國)新材料於桓鼎合併財報上之期末投資帳面金額，高達新台幣4.19億元，此行為恐嚴重侵害桓鼎公司股東權益。

桓鼎表示，公司經營權穩定、營運業務一切正常，經發現前述重大違法情事後，已於10/3晚間向台北地檢署司法單位正式提告，並將透過兩岸刑事合作追回公司資產，持續完善公司制度、捍衛全體股東權益。

關鍵字： 桓鼎-KY

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