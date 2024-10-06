減碳包裝產品進駐國際淨零永續展　為產品拓銷加值的「門面」

▲印度流體傳動元件買主對工具機铣刀包裝備感共鳴。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

國際淨零永續展及國際智慧能源週雙展本月4至6日在台北南港二館展出，經濟部國際貿易署攜手外貿協會推動的「出口產品減碳包裝計畫」也化身「永續包裝」攤位進駐其中，面對節能設備、減碳技術、智能管理等淨零科技力環伺齊放，該攤位別具一格地矗立在淨零永續展場正中心。

全蜂巢板打造的包裝意象引起不少觀展民眾及業者注目，現場不僅有機電及儲能設備業者前來交流包裝現況痛點，並詢及工業產品包裝案例。材料業者也紛紛對綠色包裝提出新材料的應用潛力。

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同時，也觸發企業永續管理顧問、驗證單位及公股行庫對減碳包裝議題的興趣，亦看準「減碳包裝」可納入企業永續經營藍圖的其中一塊拼圖。本次透過形象展示，讓各界發掘永續包裝對企業淨零實踐的可能性，尤其因應國際趨勢，不永續就砍單，永續包裝將扮演產品拓銷加值的「門面」，助攻企業搶進國際永續商機。

據聯合國統計，包裝廢棄物佔全球固體廢棄物約三至四成，從包材歷經包裝製程、加工、運送、使用到廢棄等過程，涵蓋的能資源消耗及全球每年高達1.1噸相關製程碳排量，加上歐盟近年持續更新「包裝及包裝廢棄物指令」規範，引發各國業者相繼因應，不容小覷包裝永續之於邁向淨零未來的重要性。

產品包裝大至運輸木箱、貨物棧板、可承載至數百公斤的瓦楞紙箱，小至紙盒、塑膠袋(膜)、束帶等常見的包裝配件，永續包裝展示案例從工具機零配件、電動車充電樁、到居家生活用品及食品伴手禮等，改以可回收材質、減少加工、包裝內襯模組化以增進產品包裝共用性、優化紙箱結構替代緩衝材以提高倉儲及運輸效率，以及包材二次運用的巧思等，結合實際案例及多元產品增進觀展者共鳴，強調回溯設計源頭，減少包裝生命週期所帶來的環境外部效應，設計出淨零減碳的實踐路徑。

獨具一格的攤位視覺吸引觀者注目，並佇足交流包裝永續趨勢，從包材選擇到成本考量等實物議題，引發觀展者對永續包裝更多的看見。

隨著Apple、Google等產品包裝近年透過永續包裝帶給消費者驚艷的開箱體驗，增進各界對永續包裝的關注；展出期間更接獲機電設備、儲能設備業者、玻璃製品業者等洽詢包裝解決方案，希望找出工業產品體積及重量相對龐大的包裝永續作法，朝循環包裝或減少一次性緩衝材等逐步減少包裝廢棄物，並表達未來參與減碳設計包裝的意願，透露對產品包裝的永續化的認同。

「出口產品減碳包裝設計」以帶動中小企業產品包裝永續化為目標，推動至今已陸續協助國內200餘家中小企業著手改善產品包裝，此外，辦理免費主題講座及包裝諮詢，114年也將續行永續包裝的推廣與輔導任務，相關活動資訊可搜尋「出口產品減碳包裝」或連結以下網址，攜手中小企業齊進產品包裝永續之路!