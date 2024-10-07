台積電奔千元、鴻海挑戰200元！台股開高早盤大漲330點

▲鴻海營收表現亮眼，年度盛會「鴻海科技日」即將舉行受矚目。（圖／記者謝婷婷攝）

記者楊絡懸／台北報導

權值股發威，台積電（2330）7日早盤漲逾28元至1,005元，鴻海（2317）股價也持續走高，漲5元至199元，挑戰200元大關，帶動指數大漲逾360點，衝破22,600點整數關卡。

鴻海9月營收7,330億元，月增33.69%，年增10.94%，為歷年同期次高；第三季營收達1兆8,537億元，季增19.46%，年增20.15%，優於原先預期，為歷年同期新高；累計今年前9個月營收4兆7,276億元，年增9.73%，為歷年同期新高。

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儘管手機需求相對疲軟，但AI相關產品仍補足供應業務上的成長。鴻海表示，下半年為資通訊產業傳統旺季，因此營運仍會逐季加溫，展望第四季營運表現，將約略符合目前市場預期。

針對產品類別表現，鴻海表示，消費智能產品9月受惠於新品發布，月對月強勁成長，不過部分客戶新品已於8月提前釋出，以致出貨高峰期提前，年對年表現則略為衰退；雲端網路產品因AI伺服器需求持續、拉貨強勁，月對月、年對年皆表現成長；元件及其他產品受消費智能產品、車用零組件出貨增加帶動，也呈現年月雙增；電腦終端產品因拉貨動能保守，月對月衰退，但優於去年同期表現。

整體第三季來看，鴻海的雲端網路、電腦終端、元件及其他產品皆呈現年對年強勁成長，但消費智能產品則相對持平；如果以累計今年前9個月來看，雲端網路、元件及其他產品呈強勁成長，電腦終端產品也有顯著成長，消費智能產品則略為衰退。

另外，鴻海即將在10月8日舉辦年度盛會「鴻海科技日」，重點將聚焦在新款電動車發布，包括僅有影片現身的Model D及Model U。其中，Model D是高階休旅車，而Model U則是9人座的小型巴士，這兩款車型的加入將讓鴻海電動車全系列車種從家用入門款到大眾運輸、自用到商用更能到位。

除了電動車，市場最關心鴻海在AI伺服器的布局進度，科技日當天也將展示與輝達（NVIDIA）合作量產版GB200的AI伺服器系統，另像是低軌衛星、半導體產品，也都是鴻海展出的重點。