26歲被裁員2次！他35歲靠「這些股票」賺到1億　曝易漲個股4特徵

▲七年級生的王韋閔，靠著波段操作、權證，10年來將100萬投資金滾到1億元。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

文／彭蕙珍／今周刊

75年次的王韋閔（雷老闆），26歲靠著手中的100萬，在35歲那年，因原物料投資大行情翻轉人生。他全力買進鋼鐵、散裝航運等股票及可轉債，累積到上億資產，只花了10年時間躋身億元俱樂部。

擁有逢甲大學商財稅系、中興大學財金所學歷的他，學生時代就立志要財富自由。他回憶在大學時期一回上系主任的課，他說：「你長得不錯，可以考國稅局，待10年就可以升為主管。」

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系主任的話卻嚇到了他，「從小到大我最不想做的就是公務員。」自此，他滿心想考研究所，跳脫公務員人生。

「我的第一志願是台大商研所，但實在太難，後來進入中興大學財金所。」

不支薪參加「海龜培訓計劃」 家人以為是詐騙

畢業後在學長的邀請下，他參加元大期貨舉辦的「海龜培訓操盤手計劃」，受訓時間長達8個月、不支薪，他笑道：「我告訴家人要參加這個企劃，而且沒有薪水，他們都笑我蠢，很擔心這是詐騙。」

海龜培訓計劃相當嚴格，「受訓時，每天早上7天多到，晚上7點下班，還要操夜盤，一天睡不到7個小時，過得很刻苦。」

通過培訓後，他先後在元大及康和證券自營部任職。這兩份工作的時間都很短暫，都因為組織調整而被裁員，他自嘲：「26歲我就被裁員2次。」其後，進入兆豐證券可轉部門。

▲王韋閔（雷老闆）曾參加元大期貨舉辦的「海龜培訓操盤手計劃」。此為示意圖。圖／shutterstock。

短線操作太累 投向個股

他接受的海龜培訓計劃是學習如何操作大盤期貨，看1分K、5分K、15分K，做日內當沖，每天結算部位。盯著電腦螢幕久了，年輕的他得到了乾眼症，再加上日內行情波動，情緒容易受到影響，他開始意識到，投資生涯要長久，必須轉型長線交易。

「我在社會上遇到很多貴人。」王韋閔很容易和人打成一片，在兆豐工作時期，為增進投資能力與人脈，加入研究所學長成立的讀書會，並在學長的引薦下，進入中信證券法人部門，開啟了法人業務生涯。

法業的主要工作是帶客戶拜訪上市櫃公司，在6年的時間，他拜訪超過1000家上市櫃公司。貼身接觸基金經理人、中實戶等人，他學會觀察公司的營運、基本面、技術面、三大法人買盤，以及特定券商買賣分點等投資方式。

「做期貨好累，尤其是當沖，我是在不知情的情況下才去接觸期貨，後來接觸到股票，個股有故事、好吸引我。」

一年拜訪百家企業 找到投資機會

在法業時期，王韋閔一年拜訪逾百家企業，許多企業在中南部，為此，他特地買了一輛賓士，載客戶及同業前往。趁著路程，和前輩們聊天、討教，獲得了許多資訊及寶貴投資經驗。

拜訪企業時，還能從公司發言人、財務長回答問題的方式，預測未來股價方向。他以2016年年中的岳豐（6220）為例，就是在一場拜訪中，挖掘到的好股票。

當時岳豐股價長期在10幾元盤整，一天成交量不到千張，是冷門股。有位資深客戶想拜訪岳豐，請他安排。第一次約訪時，王韋閔感受到岳豐發言體系非常保守，不過，當時公司股價已經漲逾倍，約30元，每天成交量升溫到5000至1萬張。

回程時他和客戶估價岳豐的EPS，發現本益比不到10倍，是不錯的投資機會。岳豐果真如他們預期，股價在拜訪後一路漲到最高75元。

▲拜訪客戶，找到不少值得投資的好標的。圖／shutterstock。

避免地雷股 不做這兩件事

透過親自走訪，他們找到不少好股票，就像是2017年和客戶注意到華通（2313），決定一起拜訪。原本他們以為只有5人約訪，公司接待意願不高，沒想到過程很順利，發言人更是熱情。

過程中，他們了解華通受惠於蘋果大筆訂單，連續兩年成長態勢很明確，股價也從17元漲到50元。

當然，他也會看到地雷股。他提醒公司想做的事業太多，或是事後印證、營收灌水的企業，都不能相信。

找到獨門絕活「鑽豹三刀流」 再用「大猩猩選股法」

王韋閔將重心放在股票後，每天都會花一些時間訓練投資技巧及產業知識，逐漸找到自己的操作模式。雖然他仍會做短線事件型交易，但最主要的獲利來源仍集中在股票波斷操作。

他坦言，隨著年紀增加、資金增加，投資部位也會加大，波段報酬以追求超越5成為目標，「若是想要有5成到1倍的漲幅，大約需要1~3個月。」

在操作波段時，他會先研究基本面，找出未來漲幅至少能達到3至5成的個股，再參考技術面決定買賣點。為此，他歸納出獨門絕活「鑽豹三刀流」，選擇時機入場。

「鑽豹三刀流」有個評分標準，他稱之前「鑽豹評鑑」，總分15分，評估項目包括：營收、毛利率及營業利益率、存貨、合約負債、息稅折舊攤銷前利潤率（EBITDA）及現金流量等6個指標，若是評鑑分數高，再進入第二階段研究，他稱之為「大猩猩選股法」。

4特徵個股容易漲 投資讓生活變有趣

他於2020~2021年提出「大猩猩選股法」，對於命名來由，他說，因那一年成立粉絲專頁，想讓粉絲對他的投資方式更有記憶點。

「大猩猩選股法」是他多年來的經驗總結，他發現有以下4個特徵的個股最容易漲。

1. 新的大客戶。當一家公司迎來新的大客戶，意味訂單大幅增加，業績自然會有顯著的成長。

2.新市場。公司產品跨入不同產業、地區，或是本來只做智慧型手機，增加車用等，跨界發展，公司未來成長性大幅提高，股價評價提升。

3.新產品或新技術（新的商業模型）。能做出最先進產品的公司，通常市場上的競爭者少，股價很容易被帶動往上。

4.新政策。政府在推新政策時，多半會編列預算，全力扶植，訂單趨勢都是長而穩定，法人會比較樂意投入資金，提高本益比。

從他的選股法中，他特別看好太陽能、風電、重電、儲能動能，可持續到2028年，中興電（1513）就是他長期持有的個股。至於要如何找到投資標的，他建議可以觀察台積電（2330）供應鏈。

王韋閔在最近出版的《波段的紀律》一書中，大方分享自己的交易心得及策略。儘管在35歲就賺進1億財富，他表示，現在通貨膨脹太嚴重，每個人都要不斷的對抗通膨，因此，賺到1億他不會想要退休，尤其投資讓生活很有趣。

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