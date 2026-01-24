日圓匯價急升見「155字頭」　引發日本當局干預匯市猜測

▲日圓兌美元匯率急升、示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／綜合報導

《彭博》報導，由於市場猜測日本當局可能準備進行市場干預以阻止日圓下跌，日圓突然出現自去年（2025年）8月以來最大的單日漲幅。

日圓兌美元匯率一度上漲1.75%，至155.63，延續了亞洲交易日的漲勢，並創下今年以來最高水準。此舉扭轉了先前日圓持續下跌的趨勢，此前日圓曾一度跌至2024年7月以來、一年半的最低水平，當時日本出手買入了日圓。

[廣告]請繼續往下閱讀...

在美國23日交易時段日圓大幅上漲，因為交易員報告稱，紐約聯邦儲備銀行已致電各金融機構詢問日圓匯率情況。華爾街認為，這顯示該行正準備協助日本官員直接干預外匯市場以支撐日圓。

曾擔任美國前總統歐巴馬的經濟顧問委員會主席、哈佛大學經濟學教授Jason Furman說，「無論是美國當局還是日本當局，似乎都對日圓目前的匯率不太滿意」，「市場每個人都對任何可能改變日圓匯率的因素都保持高度警惕。」

紐約聯邦儲備銀行的代表拒絕置評。美國財政部代表尚未立即回應置評請求。紐約聯邦儲備銀行通常充當財政部的財政代理機構。

本月初日圓走軟後，日本財務大臣Satsuki Katayama和日本外匯管理官員再次向投機者發出警告。日本上一次干預外匯市場支撐日圓匯率是在2024年，當時日圓兌美元匯率突破了160大關。



