ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

日圓匯價急升見「155字頭」　引發日本當局干預匯市猜測

▲▼ 日幣、日圓匯率利率相關配圖。（圖／記者湯興漢攝）

▲日圓兌美元匯率急升、示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／綜合報導

《彭博》報導，由於市場猜測日本當局可能準備進行市場干預以阻止日圓下跌，日圓突然出現自去年（2025年）8月以來最大的單日漲幅。

日圓兌美元匯率一度上漲1.75%，至155.63，延續了亞洲交易日的漲勢，並創下今年以來最高水準。此舉扭轉了先前日圓持續下跌的趨勢，此前日圓曾一度跌至2024年7月以來、一年半的最低水平，當時日本出手買入了日圓。

[廣告]請繼續往下閱讀...

在美國23日交易時段日圓大幅上漲，因為交易員報告稱，紐約聯邦儲備銀行已致電各金融機構詢問日圓匯率情況。華爾街認為，這顯示該行正準備協助日本官員直接干預外匯市場以支撐日圓。

曾擔任美國前總統歐巴馬的經濟顧問委員會主席、哈佛大學經濟學教授Jason Furman說，「無論是美國當局還是日本當局，似乎都對日圓目前的匯率不太滿意」，「市場每個人都對任何可能改變日圓匯率的因素都保持高度警惕。」

紐約聯邦儲備銀行的代表拒絕置評。美國財政部代表尚未立即回應置評請求。紐約聯邦儲備銀行通常充當財政部的財政代理機構。

本月初日圓走軟後，日本財務大臣Satsuki Katayama和日本外匯管理官員再次向投機者發出警告。日本上一次干預外匯市場支撐日圓匯率是在2024年，當時日圓兌美元匯率突破了160大關。


 

關鍵字：

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【奶奶94任性】9歲貴賓搶2月大外甥奶嘴 零食誘惑也不放！

推薦閱讀

日圓匯價急升見「155字頭」　引發日本當局干預匯市猜測

日圓匯價急升見「155字頭」　引發日本當局干預匯市猜測

《彭博》報導，由於市場猜測日本當局可能準備進行市場干預以阻止日圓下跌，日圓突然出現自去年（2025年）8月以來最大的單日漲幅。

2026-01-24 12:47
記憶體大浪　謝金河：美光再壯大有助台灣二大效益

記憶體大浪　謝金河：美光再壯大有助台灣二大效益

財信傳媒董事長謝金河今（24日）在臉書以「新地緣政治下，美光有新角色」為題發文指出，美光的記憶體在台灣生產比重超過6成，未來還會再提升，台灣可以協助美光再壯大，迎頭趕上海力士、三星，美光也可以幫助台記憶體廠再收級，同時也有助於縮小台韓逆差，這是台美合作另一個起點。

2026-01-24 10:10
台股刷3萬2新高　漲多高檔震盪下檔支撐看10日線

台股刷3萬2新高　漲多高檔震盪下檔支撐看10日線

台股多頭銳不可當，衝破32000點，PGIM保德信金滿意基金經理人郭明玉指出，受惠於AI科技權值股龍頭股法說釋出好消息，以及美台協議等利多輪番推升，台股開年以來大漲近3000點，今（2026）年開年以來的這波多頭走勢未見轉折跡象，惟須留意隨融資餘額創新高且短線大漲後，短線可能出現高檔震盪，下檔支撐觀察10日均線。

2026-01-24 06:05
輝達董事會異動！1董事任職10年辭職　手握持股市值逾8億

輝達董事會異動！1董事任職10年辭職　手握持股市值逾8億

輝達(NVIDIA)周五向美國證券交易委員會（SEC）提交的文件顯示，擔任董事達10年的史丹佛大學工程學教授Persis Drell已於周三正式辭職；根據最新的持股報告，Drell持有近14.3萬股輝達股票，價值約2600萬美元（約折合8億2000萬台幣）。

2026-01-24 12:16
數位帳戶2026首拼場！2銀行活儲年息飆3%　15萬存半年滾息1162元

數位帳戶2026首拼場！2銀行活儲年息飆3%　15萬存半年滾息1162元

2026年資金怎麼放？隨著數位金融熱度持續攀升，各銀行紛紛祭出高利活儲搶客，元大銀行與台企銀接連宣布最新數位帳戶優惠，不只活儲年息上看3%，還加碼提供跨行免手續費、行動支付回饋與抽獎活動，為民眾開啟新一年的聰明理財模式。

2026-01-24 00:57
「什麼時候能進場？」吳淡如直言：這樣問的人，可能不適合投資

「什麼時候能進場？」吳淡如直言：這樣問的人，可能不適合投資

「若你沒打算持有10年，那就連花10分鐘都別碰那支股票。」是巴菲特名言。我曾經看過，某個投資網路的Facebook粉絲專頁曾經引用這一句話，下頭有個留言：「當沖者笑笑路過。」當時是股市大牛市，這位當沖者應該賺了些錢，所以覺得巴菲特話好可笑。不知道他現在還笑得出來嗎？為什麼巴菲特跟蒙格理論都再三告誡：頻繁進出的人是傻瓜！

2026-01-24 09:00
台船澄清沒有租用浮塢於港內進行下潛測試　即將展開淺航測試

台船澄清沒有租用浮塢於港內進行下潛測試　即將展開淺航測試

台灣國際造船公司(2208)，今(23)晚出，「海鯤軍艦」已完成塢內裝備檢整，將逐步完成潛航測試前置作業，對於有媒體報導指出公司將「租用浮塢於港內進行下潛測試」，表示該訊息與事實不符，特此澄清

2026-01-23 21:27
益航即將回歸航運類股　長期主管海運部門的莊仟萬2月將升任總經理

益航即將回歸航運類股　長期主管海運部門的莊仟萬2月將升任總經理

益航(2601)在去年年底對大洋-KY(5907)降至29.01%，對大洋喪失控制力後，預料即將重回航運類股，公司今(23)公告，公司董事長兼總經理郭人豪將免兼總經理，由長期主管海運部門的營運長莊仟萬升任總經理。

2026-01-23 20:21
三立採訪車撞進吉林分行　彰銀：董座已衝現場、高層奔醫院慰問

三立採訪車撞進吉林分行　彰銀：董座已衝現場、高層奔醫院慰問

三立新聞採訪車今(23)日下午衝進彰銀吉林分行，彰銀指出，遭遇突發交通事故，彰銀董事長胡光華立即親赴分行了解狀況及指示後續處理情形，第一時間啟動危機處理，銀行高層趕赴醫院探視慰問傷者。

2026-01-23 18:38
3檔下周一起處置「抓去關」！　PCB概念股尖點入列

3檔下周一起處置「抓去關」！　PCB概念股尖點入列

台股今（23）日盤中衝破32000點，指數一度翻黑，多檔個股交投熱絡，股價波動大，上市櫃公司中又有食品股、保健食品廠商大研生醫*（7780）、PCB概念股尖點（8021）與自行車廠愛地雅（8933）列處置股（俗稱關禁閉），從下周一（26日）起至2月6日以人工管制進行撮合交易。

2026-01-23 18:18

讀者迴響

熱門新聞

苗栗母女聽尾牙中獎神曲　隔天刮中100萬

60萬本金5年變800萬！　專家教方法

3檔下周一起處置「抓去關」！　PCB概念股尖點入列

大樂透貳獎開出2注　獎落北市、新北

三星2奈米良率　看不到台積電車尾燈　

2張千萬發票還沒人領！11張中大獎「等嘸郎」清單曝光　3／5到期

數位帳戶2026首拼場！2銀行活儲年息飆3%　15萬存半年滾息1162元

中國要放行輝達H200進口了

專家靠1字訣買5檔股　1年賺50％

高股息ETF族陷集體焦慮　達人曝「無痛轉換」策略

快訊／4檔飆股明起「抓去關」　玻纖布2家入列

日圓匯價急升見「155字頭」　引發日本當局干預匯市猜測

記憶體賺爛！威剛提前開獎2025獲利首破百億　年增1.71倍

小資族滿手高股息ETF？以息養股、逐季轉換有解

台股扣關3萬2！外資續買232億元　大舉回補群創、友達

白銀破每盎司100美元　寫下歷史新高

美廉社母公司三商家購宣布收購OK超商　1.25億取得100%股權

錯過1700還有機會！蔡明翰：台積電「最好買點」在這10天

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
第一代少年股神「炒股撈7000萬」　1500萬交保

第一代少年股神「炒股撈7000萬」　1500萬交保
洪詩心疼父母⋯曝大伯已道歉　落淚：為什麼願意付出是缺愛？

洪詩心疼父母⋯曝大伯已道歉　落淚：為什麼願意付出是缺愛？

三立採訪車撞進彰化銀行！「現場至少釀8傷」送醫搶救中

三立採訪車撞進彰化銀行！「現場至少釀8傷」送醫搶救中

涉嫌拉尾盤炒7股撈數千萬　神秘大戶蕭漢森深夜移送北檢

涉嫌拉尾盤炒7股撈數千萬　神秘大戶蕭漢森深夜移送北檢

關穎買名牌也遭Sales擺臭臉　陶晶瑩怒揭精品內幕「花錢受氣」

關穎買名牌也遭Sales擺臭臉　陶晶瑩怒揭精品內幕「花錢受氣」

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366