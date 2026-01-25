台灣空運旺年會「台空金馬」　共啟AI與永續新局

▲左起漢翔瑞吳榮芳總經理、台灣空運周曉君公關長、劉彩轉總經理、許旭輝董事長、完永毅營運長、莊裕成新加坡總經理、游慧如財務長上台敬酒。（圖／台灣空運提供）

台灣空運國際物流集團於昨(24)晚在君悅酒店舉辦「2026台灣空運旺年晚會」，以「台空金馬」為主題，呼應馬年奔騰意象，透過不同年代歌曲呈現公司歷史的進展。台灣空運去年陸續併購樺嘉報關、世購國際等事業體，並設立泰國新公司，新的一年將凝聚團隊共識，集團朝擴大服務版圖、深化供應鏈實力的布局邁進。

台灣空運昨日上午舉行年度會議，回顧2025年營運成果，並說明未來發展方向。會中分享去年新成立的泰國據點營運成果，也向同仁介紹併購樺嘉報關、世購國際等公司的整合進展，展現集團持續擴大服務版圖、深化供應鏈實力的布局。年度會議同時安排新人介紹、員工子女獎學金頒發及福委會交接等內容，從經營策略到組織文化，全面凝聚團共識。

旺年晚會延續白天凝聚的能量，以「台空金馬」為主題，呼應馬年意象，象徵持續奔馳、勇於跨越。整場演出串聯台灣空運不同年代的發展，從1990年初心年代以小提琴與女聲演出揭開序幕，接續回顧2000年成長年代與2010年蓬勃年代，由台灣空運F4男團帶來接力演出。最後來到2020年跨越年代，則由台灣空運新進同仁組成的舞團演出，表彰企業邁向國際舞台，包含泰國新站點成立與近年併購布局，開啟全新成長篇章。

今年旺年晚會除全台同仁共襄盛舉外，亦有多位外站與海外據點夥伴回台積極參與，展現台灣空運跨區協作與高度凝聚力。現場同時邀請多位產業貴賓蒞臨，包括行政院政務委員兼行政院公共工程委員會主任委員陳金德，外交部政務次長吳志中、以及華儲董事長單大興、中華航空，長榮航空等出席共襄盛舉，為活動增添產業交流與祝福意義。

台灣空運表示，秉持「用物流打開世界的門」的品牌精神，2026年將持續朝向AI應用、團隊凝聚與永續發展並進，透過數位工具提升營運效率與服務精準度，同時深化跨部門、跨據點的合作能量，讓物流不只是貨物的移動，更成為連結世界與未來的重要力量。