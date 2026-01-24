ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

顧城明：捷迅今年衝刺毛利提升、設東南亞保稅發貨倉　看空運優於海運

▲右起捷迅總經理孫鋼銀、董事長顧城明、副總經理葉子菁、財務長張禕瑾接受媒體訪問。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

捷迅(2643)去年全年營收83.99億元，年增59.70%，因增加新客戶衝刺業績，呈現跳躍式成長，公司董事長顧城明表示，今年將全力提升毛利率，提升服務水平，並拓展毛利較高的倉儲業務，達拉斯機場的免稅發貨倉去年已經啟用，目前已經與一家客戶簽約，將在東南亞國家設免稅發貨倉，新倉儲設好後也會接其他客戶相關業務。

顧城明指出，川普的關稅政策引發全球市場不確定性，企業傳統的大量庫存轉向少量、靈活的庫存管理，並在全球進行多元化的產線佈局，以便根據關稅變化動態調整生產地。

海運受關稅影響大，空運有AI做支撐，估計今年空運明顯優於海運，而捷迅的營運比重空運超過七成。另公司今年與積極拓展歐洲市場，歐洲擁有的品牌讓很多貨物銷往亞洲，有利回程貨。
捷迅總經理孫鋼銀進一步說明，公司在德州達拉斯的投資在2023年前便開始佈局，這一長期規劃如今恰好迎合了多重市場利多。首先是全球AI產業的爆發性成長，其次是川普政府時期強烈要求台商及製造業回流美國的政策導向。這使得德州逐漸成為高科技供應鏈的新聚落。

▲左上圖捷迅副總經理李家慧(右，董事長夫人)與抽到10萬元最大獎的員工李艾庭合影；右上圖李家慧與亞太區總經理李家(左)一同獻唱獻唱，下圖捷迅董事長顧城明(中)帶領高階主管敬酒。（圖／記者張佩芬攝）

目前觀察到顯著的供應鏈群聚效應，包括輝達(Nvidia)、緯創、富士康等科技巨頭均在近期加大了對美投資，且地點高度集中於德州，輝達在當地的投資帶動了其上游供應鏈跟進設廠，甚至連動到更上游的廠商，形成完整的產業鏈；此外，蘋果供應鏈也加入了這一行列，主要涉及筆記型電腦及周邊裝置的生產，而非手機。目前已知公司客戶群中至少有6至8家廠商已在當地完成投資，設立了一至兩條生產線，但具體產量仍未定案，顯示出雖然硬體設施已就位，但實際運作仍充滿彈性。

客戶對於整體局勢仍不敢掉以輕心，因為隨時可能面臨如「泰國301條款」等突發性的關稅制裁。因此亞洲與美國同時擁有產線成為了一種避險手段，而非單純的產能擴充。

這種「雙軌並行」或「多點佈局」的策略，允許企業根據即時的關稅稅率來決定生產地。若亞洲關稅較低，則維持亞洲生產；若關稅壁壘升高，則啟動美國產線，或將產能轉移至越南、泰國等其他國家。甚至出現了一種混合模式：在美國生產高階裝置或關鍵零組件（以符合美國製造要求），再出口至亞洲組裝，最後運回美國，以此靈活應對原產地認定規則。總體而言，全球市場的總需求並未顯著增加，改變的僅是生產地的分配與流動，一切端看關稅政策的指揮棒如何揮舞。

捷迅今晚在台北美福大飯店舉辦年終晚宴，陽明海運前董事長謝志堅、地中海航運台灣公司總經理張屏北、韓新遠洋總經理林榮章、華航台灣貨運中心總經理林侑宣、陽明海運協理簡宏仲、萬海航運協理朱翰鵬與長榮航空、星宇航空、美國聯合航空等高階均到場參與盛會。

捷迅去年前三季營收61.39億元，每股盈餘(EPS)4.70元，較去年同期成長13.53%。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

關鍵字： 顧城明捷迅衝刺毛利東南亞保稅發貨倉

【快嚇死】超車沒看路！汽車擦撞機車　騎士穩住平衡驚險一瞬

