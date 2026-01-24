富邦集團謝年會今登場！1.6萬名員工同樂　總摸彩獎金2050萬元

▲富邦集團董事長蔡明忠、富邦金控董事長蔡明興進場時接受同仁熱情歡呼。（圖／富邦金提供）

記者巫彩蓮／台北報導

富邦集團謝年會分為北、高兩場，今（24）日的台北場，高雄場將於1月31日舉行，北、高兩場總計約2萬名同仁參加，總摸彩獎金約2050萬元，整體中獎率高達84%，富邦金控（2881）董事長蔡明興於開場致詞表示，回顧過去一年，美國總統川普的政經變革導致全球貿易緊張、金融市場劇烈震盪，加上地緣政治影響，整體市場詭譎多變，富邦金去（2025）年再次繳出亮眼成績，以稅後淨利1208.5億元，每股稅後盈餘（EPS） 8.36元，穩居去台灣金控業獲利雙冠王，並連續第17年蟬聯金控業每股盈餘獲利王。

今年富邦集團謝年會以「富邦領航 閃耀迎新」為主題，由金鐘主持人曾寶儀率領富邦悍將Anu、Travis、蓁蓁組成黃金主持陣容，除了精彩的藝人表演，富邦悍將球員及FUBON Angels也將與「八角塔男聲合唱團」齊聚帶來開場演出，富邦同仁則由「聲耀富邦」歌唱比賽的優勝者們帶來熱歌勁舞，展現富邦集團的正向活力。

邀請新一代天團「告五人」、紅遍華語樂團的「蘇打綠」熱力開唱，去年富邦集團連續第五年位居台灣第1大集團寶座，富邦金控連續第17年蟬聯台灣金控業每股盈餘獲利王，今日集團近1.6萬名同仁於南港展覽館尾牙歡聚，閃耀迎新。

富邦集團董事長蔡明忠在謝年會中感謝同仁付出，並提到，根據中華徵信所去年11月發佈的調查，富邦集團以資產總額突破14兆元連續第五年居台灣第一大集團，2021年開始倡議的Run For Green成果亮眼，不但超越目標為台灣種下逾10萬棵樹，更創業界之先，成為首家提供自願性碳權抵換支持大型馬拉松賽事的金融業者，攜手賽事單位共同提升氣候意識，為金融業打造綠色典範。

身為國內最挺體育的企業之一，富邦年投入逾5億元支持職籃、職棒、成棒，並贊助多項國際賽事；去年更集結旗下贊助選手，打造「富邦 Dream Team」，扮演運動員們的堅強後盾。富邦亦長期展現對藝術文化的承諾，富邦美術館去年推出《路易絲．布爾喬亞》、《印象派—從莫內到美國》、《步入永恆：賈科梅蒂、米羅、考爾德》等重量級展覽，實踐「藝術每一天 Art Every Day」的本質。

