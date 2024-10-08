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輝達GB200產能巨大！劉揚偉：新產品B300公布後也會密切合作

▲鴻海董事長劉揚偉。（圖／記者楊絡懸攝）

▲鴻海董事長劉揚偉接受媒體採訪。（圖／記者楊絡懸攝）

記者楊絡懸／台北報導

鴻海科技日8日亮相AI伺服器及最新電動車款，針對接下來的產品布局及進展，鴻海董事長劉揚偉受訪時表示，輝達（NVIDIA）GB200已在墨西哥量產，產能相當巨大；至於新產品B300、GB300則待輝達正式公布，鴻海具有垂直整合能力，相關系統廠商也密切合作，未來相關新品都會共同開發。

輝達GB200已量產出貨，市場正關注輝達新品B300、GB300何時到來。劉揚偉指出，新產品要請輝達親自對外公布，他則說明鴻海垂直整合的部分，就GB200而言，不論是GPU、CPU、半導體之外，也包括如水冷方案、水路連接器等零組件，可掌握的零組件達80%至90%，都是鴻海尋求相關供應鏈夥伴來製造，也就是垂直分工的能力。

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「系統廠商一定會和鴻海密切合作和共同開發，未來伺服器也會因為AI軟體的執行走向在地化、在地製造及在地供應。」劉揚偉也透露，第四季的動能就如同輝達執行長黃仁勳所言，仍是非常強勁，尤其GB200在鴻海墨西哥廠也擁有非常巨大的產能。

至於歐美市場開始針對中國電動車開徵關稅，如何看待電動車市況？劉揚偉表示，事實上，電動車市況與鴻海3、4年前預期的相近，主要有兩個重點，第一是電動車將過去引擎門檻降低，未來在電動車市場競爭的廠商將變得更多；第二是一定要做到Time to market及Time to cost，也就是走向「垂直分工」的結果。

「這是我們從PC、手機上看到的事情，電動車也是如此，車廠未必要自己製造生產，而是要模組化、標準化、平台話，也是長期的趨勢。」劉揚偉強調，儘管近期歐美市場有關稅壁壘的議題，但對鴻海而言，未來在地製造及在地供應「只有好處，沒有壞處」。

▲鴻海科技日亮相輝達GB200 AI伺服器機櫃、水對氣及水對水的水冷機櫃。（圖／記者楊絡懸攝）

▲鴻海科技日亮相輝達GB200 AI伺服器機櫃、水對氣及水對水的水冷機櫃。（圖／記者楊絡懸攝）

關鍵字： 鴻海AI伺服器電動車輝達垂直整合劉揚偉

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