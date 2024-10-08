【廣編】2025年品牌對應RMN的嶄新策略　從交易級數據開始



▲奇異之旅媒體營運長楊海彬(右)與引客數據創辦人陳振榮(左)，於奇異觀點講座共同探討零售交易數據對於品牌的成長。

圖、文／奇異之旅媒體提供

進入到2024年第4季，許多廣告主正規劃新的年度計畫，也在思索品牌如何獲得新客與提升營收的解法！為此，奇異之旅媒體營運長楊海彬與引客數據創辦人陳振榮於奇異觀點講座「從數據到行動：零售行銷 RMN 的嶄新策略」，從RMN的現狀分析，探討透過有效數據分析來幫助品牌快速成長。

RMN核心關鍵是與品牌分享真實零售數據

奇異之旅媒體營運長楊海彬說明，因為長期會員消費資料的累積，零售通路已從過去賣場人流或商品數量轉為數據囤積的優勢，將既有的消費數據結合版位給品牌下廣告，進一步提升銷售的轉換。國外的統計數據更顯示零售通路發展RMN可高達70%以上的高毛利率，也誘使更多零售通路開始投資這「第二成長曲線」。

好的數據策略，先從降低數據雜音開始

以RMN的生態系來看，零售商所擁有的第一方數據提供給品牌下廣告，雖和目前 GOOGLE 或是 META 的廣告雷同，但當資料來源是實購數據，其準確度就相對合理。但台灣目前的RMN仍處於2.0階段，透過程序化來實踐真正的聯播網狀態，其透明性對於零售品牌也才是真正有利。

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發票數據是台灣行銷人特有的解方

引客數據創辦人陳振榮提出，雲端發票普及率已超過54%，以市佔第一的「發票存摺」超過30億筆的交易數據，其豐富度及多維度準的特性，就能為產品銷售訂定策略與規劃。