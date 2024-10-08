「中華開發國際學生地方創生志工團」　國際留學生開啟認識台灣全新視野

▲「中華開發國際學生地方創生志工團」前往宜蘭頭城進行志工活動，以全新角度認識台灣。（圖／業者提供）

記者陳瑩欣／台北報導

為使來台就學的國際學生對於台灣有更深度的了解進而產生認同，凱基金控旗下中華開發資本（以下稱開發資本）與中華開發文教基金會共同辦理「中華開發國際學生地方創生志工團」，以環境保護及地方創生兩大議題切入，帶領來自不同國家的國際學生走訪地方創生團隊，使來台就學的國際學生以全新的角度認識台灣。

開發資本延續集團凱基金控的「共融力計畫」四大主軸：與青銀共創、與長者共樂、與弱勢共好、與環境共生，針對員工推出「地方創生公益志工假期」，以擴大影響利害關係人；中華開發文教基金會則長期關心教育及人才議題，以多項計劃培育台灣學生。「中華開發國際學生地方創生志工團」是雙方首度嘗試鏈結本土地方創生團體及國際學生族群，此計劃推出後獲得包括臺灣大學、師範大學及PAPAGO趴趴走遊學村等單位支持。基金會執行董事余珊蓉指出，國際學生如果能在來台的就學期間參與志工活動，將能透過結合有意義的身體勞動付出，對台灣產生深入的了解；這些優秀的國際人才，未來選擇就業地點時，也可能選擇落地台灣，長遠而言可以吸引更多優秀人才深耕台灣的社會及產業。

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「中華開發國際學生地方創生志工團」首發團為臺灣大學學生事務處僑生及陸生輔導組協助招募的學生團，包括來自大陸、香港、馬來西亞、印尼、緬甸等地的學生。2024年10月5日活動當天，頭城「金魚厝邊」負責人彭仁鴻安排當地最富盛名的書法世家「蘭陽康氏」，以拓碑體驗帶學生們了解頭城豐厚的文化底蘊；並帶領學生前往當地知名的「四十甲溼地」進行溼地守護的志工行程，了解在地環境保護議題。

在頭城之後，十一月接續將再推出與臺灣師範大學國際事務處合作的國際學生志工活動，行程包括採茶、踏察坪林老街，了解當地的茶文化及流域收復之環境議題；以及與PAPAGO趴趴走遊學村合作招募的日本籍學生，將前往開發資本112年評選支持的「山之山食驗室」，透過農業廢棄物進行藝術創作，了解創生團隊如何以自身能力回饋地方，同時找出永續經營之道。

「中華開發國際學生地方創生志工團」今年首度開辦，以教育、人才培育為出發點，納入集團「共融力計畫」的主軸，期能拋磚引玉帶動企業投入環境保護及地方創生兩大永續核心議題。