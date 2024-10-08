格斯與日本東芝技術合作　打造鈮鈦氧化物鋰離子電池芯

▲格斯與日本東芝宣布技術合作。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

台灣新興鋰離子電池廠格斯科技*(6940)與日本東芝公司宣布簽署技術支持及授權合作協議，雙方藉由這次的簽署，正式宣告將共同戮力推動以鈮鈦氧化物(Niobium Titanium Oxide，NTO)作為負極的次世代鋰離子電池芯在明年商業化後推向全球市場。

此次合作結合格斯科技在軟包電池製程的專長與東芝的先進材料技術優勢，雙方將運用各自多年來的深厚技術積累，並在巴西礦業公司Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração (CBMM)及其綜合商社雙日(Sojitz)支持的前提下，共同打造使用NTO作為負極的新一代兼具高性能、高安全性和價格競爭力的創新電池解決方案。

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其中最關鍵的是東芝將全力支持格斯成為其次世代NTO鋰離子電池芯的專業ODM代工廠，為全球新能源產業注入全新動力，尤其在全球電池供應鏈面臨效能與安全需求同步提升的時代，此次合作將致力於提供更具可靠性的電池產品，回應市場對儲能與電動車日益嚴苛的安全標準。

隨著全球能源轉型加速，高效能電池的市場需求快速浮現，有別於一般電芯廠的標準化製程，格斯科技憑藉著客製化製造的彈性，結合此次與東芝的技術合作，承繼東芝累積的研發能量，正式整合雙方技術及經驗所聯手打造的次世代NTO電池芯將具備卓越的性能，除了長循環壽命、寬廣的工作溫度區間以及高倍率充放電能力等優異特性外，將進一步透過東芝的先進材料技術，約可將其能量密度提升至現有技術的1.5倍，在百家爭鳴電池產業中異軍突起，成就高附加價值的鋰離子電池產品，並有望成為純電市場主力軍。

格斯科技總經理葉國偉表示：「格斯的軟包電池製程與東芝量產能力技術支持的結合，目標在東芝次世代鋰離子電池的量產，將把鋰離子電池應用技術推向新高度，這不僅是量產技術層面的突破，更是推動整個產業前進的重要里程碑。」

東芝電池事業部事業部長高岡聰彥表示：「在東芝的量產技術支持與格斯科技開發能力的強強聯手下，東芝有信心開發出性能更卓越的鋰離子電池產品推向市場，為推動新能源產業的可持續發展作出重要貢獻。」

雙方聯手打造的次世代NTO鋰離子電池芯不僅在冷鏈倉儲、資料中心、自動調頻(AFC)儲能系統、無人搬運車(AGV)和電能回收系統等領域具有顯著的應用優勢，更可以滿足純電載具，例如：電動車、電動大巴、無人載具等應用需求，有效解決電車市場注重的續航力議題，更可以在基礎充電建設建置不足的前提之下，實現快速充電的目標，解決電動車普及化的痛點；大型工業機具和電動無人載具，則可透過次世代NTO鋰離子電池芯的高能量密度和快速充放電特性，達到延長工作時間、提高生產效率目標，此外，高安全性能的確保，在極端工作條件下，也將是NTO鋰離子電池芯在工業機具、無人載具等領域的重要賣點。

為因應快速擴大的企業規模與產能，格斯科技預計2024年底員工將增至350人，逐步擴大的技術布局與企業規模，將同步滿足創新與產能需求，同時培養高科技人才、創造就業機會，強化格斯科技在全球鋰離子電池市場的競爭地位。

格斯科技與東芝的合作開創電池產業跨國結盟新局面，樹立軟包鋰離子電池領域新標竿，這次聯手更將帶來創新電池解決方案，推動新能源產業升級。葉國偉補充：「我們期待次世代NTO鋰離子電池芯在市場取得成功，這次合作不僅有助於格斯科技技術創新及提高量產能力，更將推動全球新能源產業發展，為永續未來貢獻力量，雙方共同打造的NTO鋰離子電池芯將有助於提升市場對電池安全性的信心，這對儲能產業和電動車的長遠發展至關重要。」