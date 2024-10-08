4檔中港概念ETF遭盯上　00887暴起暴落入列

▲香港交易所。（圖／路透社）

記者陳瑩欣／台北報導

雖陸股在結束十一黃金周長假後首交易全面收漲，但港股暴跌，連動台股中相關陸港ETF今（8）日全面走跌，溢價收斂，但永豐中國科技50大（00887）、復華中國5G（00877）、富邦深100（00639）與富邦中証500（00783）4檔遭列注意股，且此4檔均是連二天都遭列注意股。

00887今日暴跌48.49%，股價與昨日相較接近腰斬，由於最近6個營業日累積最後成交價漲幅達137.13%、前一個營業日券資比達68.28%，且前一個營業日券資比較最近6個營業日最低券資比放大4倍以上，因此續列注意股。

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00877今日下跌6.41%或0.95元，以13.88元作收，因最近6個營業日累積最後成交價漲幅達27.6%，且受託買進賣出券商成交比重太過集中，包括星洲瑞銀證受託買進成交量占當日總成交量比率為25.75%，受託賣出佔比25%，凱基證券受託買進佔比30.97%，遭列注意股。

00639今下跌15.09%或2.58元，以14.52元作收，但因最近6個營業日累積收盤價漲幅仍達38.42%，再遭列注意股。

00783以下跌0.5元或1.98%，以24.7元作收，因最近6個營業日累積收盤價漲幅仍達39.17%，也遭列注意股。

