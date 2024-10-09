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存多少錢能安心退休？理想要2623萬　逾3成勞工二度就業

職場。（圖／達志示意圖）

▲到底要存多少錢才是理想的退休金？（示意圖／達志影像）

文／今周刊

你認為存多少錢能退休？yes123求職網調查，多數熟齡勞工認為，得存到2,623萬元的退休金，才能打造生活無虞的退休生活。只是，目前平均達成率不到25%，多數勞工都難以達到心目中的理想退休薪資。

實際上，不僅只有3.4%熟齡勞工順利達成退休計畫，更有超過3成的熟齡勞工退休後，因為經濟因素開始尋求二度就業的機會。

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yes123求職網發布「中高齡勞工就業與退休困境調查」，這份調查針對45歲以上的熟齡勞工調查。數據顯示，即便我國中高齡就業促進法上路，仍有超過半數勞工認為，職場的年齡歧視問題並未改善。

退休沒想像容易… 逾3成勞工退休後二度就業

值得留意的是，中高齡勞工中有31.9%的曾經退休，但隨後又重返職場，僅有6.8%順利退休。

調查顯示，中高齡勞工選擇二度就業的原因，主要是因退休金準備不夠，或想繼續分擔家計、繳貸款。另外，由於高齡化、生育年齡延後關係，有長輩、子女要扶養，子女收入仍不穩，都讓退休路途充滿困境。

為什麼中高齡求職者希望二度就業？

為什麼中高齡求職者希望二度就業。

▲資料來源：yes123求職網

生活開銷大，調查顯示有近4成的熟齡勞工，至今仍是「月光族」，幾乎沒辦法存退休金。即便能夠存錢，這些熟齡勞工平均每月也僅能存下7,400元。

存多少錢能安心退休？勞工自認需存2,623萬元 僅3.4%已達標

據求職網調查，若要在「生活無虞」的前提下退休，這些熟齡勞工認為需要準備多少退休金才足夠。數據顯示勞工自認平均須存到2,623萬元，才能滿足退休需求，理想退休年紀則是63歲。

但現實是，多數熟齡勞工退休金的實際達成率並不理想，有近4成勞工，40歲以後才開始存退休金，平均達成率僅24.8%。數據顯示，有超過3成勞工，存退休金計畫的達成率在5%以下，僅有3.4%順利存到自己心目中的理想退休金。

退休金計畫達成率　平均僅24.8%

▲資料來源：yes123求職網

yes123求職網發言人楊宗斌點出，身為「三明治族」，不少中高齡勞工原本已退出職場，卻為了家庭經濟壓力，被迫需要重新找工作。由於離開勞動市場出現較長的「空窗期」，想找到相同職務、職位，待遇保持原本薪資水準，甚至回到老本行，其實都不太容易。

二度就業大不易… 87%熟齡勞工曾遭歧視

由於種種因素，許多退休族正尋找二度就業的機會。只是，有超過9成中高齡求職者認為，企業聘雇人才時「有年齡顧慮」。更有87%的中高齡勞工，曾經在職場或就業時，因為年紀關係，碰上職場歧視。

即便熟齡勞工自認有責任感、實務經驗豐富、穩定性、抗壓力高。但仍有超過9成的熟齡勞工，因為年齡關係趕到焦慮。根據調查，有73%的熟齡勞工發現，任職公司今年曾聘用無經驗的新鮮人，取代資深員工的情況。

超過8成熟齡勞工認為，年齡仍是求職最大問題。此外，薪資難讓勞資雙方滿意、遭質疑學習能力差、無法找到理想職位，都是中高齡勞工求職時，面臨的職場困境。

中高齡求職者碰上的難題...

▲資料來源：yes123求職網

回聘退休員工　八成五企業不願提高待遇

目前，中高齡就業專法上路，已有7成企業表態，有因此增加聘用熟齡勞工的意願。也有43.3%的企業透露，針對已退休的員工，曾經有回聘經驗。

只是，對於回聘員工，超過八成企業只願意提供持平或更低的薪資。薪資有「增加的」僅佔14.8%。願意提供「持平薪資」的企業佔40.5%。反而「減少薪資」的佔44.7%。

因此楊宗斌建議，解決台灣熟齡族就業問題，同時也能解決未來人力缺口問題！政府可透過「獎勵僱用」方式，如果企業聘用一定比例以上的中高齡勞工，就給予薪資補助或賦稅優惠。

另一方面，楊宗斌認為，公司若能提供資深員工，更多在職進修機會、學習新技能，官方同樣發放相關受訓津貼。

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關鍵字： 今周刊退休金退休

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