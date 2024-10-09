快訊／新新併闖關成功！　新光金股臨會72.29%贊成

▲新光金股東臨時會，股東踴躍投票。（圖／記者林潔禎攝）

記者陳瑩欣／台北報導

新新併闖關，新光金（2888）今（9）日股東臨時會在出席率超過8成下展開討論，最後以出席人數「72.29%」同意下，由董事長魏寶生宣布「合併案通過」。

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▲新光金股東臨時會，投票前出席率飆破85%，可點圖放大。（圖／記者林潔禎攝）

新光金與台新金（2887）股東臨時會皆已同意合併，換股比例為1股新光金換0.672股台新金加0.175股辛種特別股，兩公司合併後組成「台新新光金控」，資產規模達到8.3兆元，市值更有望達到4450億元，一躍成為台灣第4大金控公司。

▲新光金股東臨時會開票結果。（圖／記者林潔禎攝）

新光金公告，贊成「新新併」比重達72.29%、反對22.08%、5.63%棄權，出席股東意見全數透過投票表達，沒有無效廢票。

▲新光金股東臨時會現場，右3為新光金董事長魏寶生。（圖／記者林潔禎攝）

台新金今日同步召開股臨會，僅花1小時，就在普通股逾92%贊成票數下，由董事長吳東亮宣布「台新金和新光金合併案，照案通過」。

依照台新金股臨會現場公告，普通股贊成新新併的表決權數占出席人數的92.76%，戊種特別股贊成新新併的表決權數占出席人數的86.95%，己種特別股贊成新新併的表決權數占出席人數99.86%。