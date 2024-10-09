快訊／央行房貸管制3大鬆綁　排除繼承、換屋、已簽約

▲中央銀行總裁楊金龍。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

中央銀行上個月（9月）祭出第7波選擇性信用管制引發民怨，今（9）日記者會宣布信用管制協處措施，包括繼承取得房屋、換屋需求與承貸銀行簽訂撥款後1年內出售原有房產、已簽訂成屋與預售屋購屋合約者三大情況都不受管制行列。

以下是央行選擇性信用管制規範協處措施新聞稿：

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本行於113年9月20日調整「中央銀行對金融機構辦理不動產抵押貸款業務規定」（下稱「本規定」）。實施以來，部分民眾反映其房屋係繼承取得，或有實質換屋需求時，「本規定」相關限制，將影響其財務規劃。

達成本行信用管制目的，並兼顧民眾購屋自住需求之資金規劃，本行提供下列協處措施，自113年9月20日起申辦之貸款案件均可適用：

一、自然人因繼承取得之房屋及房貸，不計入「本規定」之房屋數及房貸戶數，亦即自然人只有繼承取得之房屋者，新申辦之購屋貸款（非高價住宅貸款），得排除「本規定」之適用。

二、自然人有房屋者，因有實質換屋需求，經與承貸金融機構切結約定下列事項後，新申辦之第1戶或第2戶購屋貸款（非高價住宅貸款），得排除「本規定」之適用：

（一）借款人應於新申辦之購屋貸款撥款後1年內，將名下原有房屋出售並完成產權移轉登記，且不得以轉貸等方式規避上開事項。

（二）借款人違反切結事項時，承貸金融機構應對借款人取消寬限期、收回原應分期償還之貸款本金或貸款成數差額、追收罰息及加收違約金等。

三、自然人已簽訂購屋（包括成屋及預售屋）合約，即將申辦貸款時：

（一）符合上開情形者，仍可排除適用「本規定」。

（二）自然人申辦財政部青年安心成家購屋優惠貸款，且非屬高價住宅貸款，不受「本規定」第1戶購屋貸款及第2戶購屋貸款限制。

另依據內政部公告之「預售屋買賣定型化契約應記載事項及不得記載事項」、「成屋買賣定型化契約應記載事項及不得記載事項」相關規定，買方貸款金額少於預定貸款金額者，如屬不可歸責於雙方時，已訂有相關處理機制。例如，預售屋賣方可同意由買方分期清償差額，或買賣雙方得選擇解除契約；成屋買賣雙方得選擇解除契約。