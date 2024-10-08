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快訊／PCB廠停止台灣廠生產　競國宣布：明提大規模解僱

▲競國宣布調整台灣廠營運規劃及員工資遣相關事宜，由財務長蔡政宏說明。（圖／記者楊絡懸攝）

▲競國宣布調整台灣廠營運規劃及員工資遣相關事宜，由財務長蔡政宏說明。（圖／記者楊絡懸攝）

記者楊絡懸／台北報導

PCB廠競國（6108）8日於證交所召開重訊記者會，由財務長蔡政宏說明董事會重大決議事宜。蔡政宏表示，競國今早召開董事會，決議通過調整台灣廠營運規劃及員工資遣相關事宜，停止公司台灣廠生產計畫，將訂單轉往子公司競陸電子中國大陸廠繼續生產、服務客戶需求。

蔡政宏說，自從疫情結束之後，整體消費性電子產業一直都不景氣，加上原物料成本上漲，使得台灣廠本業自2022年度開始連續處在虧損狀態，在考量市場情況及維護股東權益，公司擬在今年12月25日起停止台灣廠所有生產作業，未來將訂單轉移至子公司競陸電子（昆山）有限公司生產。

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對於後續人事安排，蔡政宏表示，台灣廠部分人員配合需求留任，其餘人員則預計於10月9日起依照生產需求，陸續終止勞動契約，並依據《勞動基準法》及相關法令規定，辦理員工終止勞動契約，並依《就業服務法》列冊通報主管機關辦理大量解僱員工，資遣生效日預計在今年12月下旬。

蔡政宏強調，競國基於整體營運績效考量，為了減少虧損並提高公司獲利，停止台灣生產線是不得不的決定，也希望整個組織調整過程中，依法做到員工權利的保護。

另外，蔡政宏進一步解釋，台灣廠仍會接單，只是沒有生產而已，接完單之後仍會轉移到中國大陸廠繼續生產，也就是說，是把台灣廠的營收轉到中國大陸廠執行，因此合併營收還會保有約7至8成。

至於停止交易，蔡政宏也說，只有10月8日當天停止交易，10月9日起仍會正常開盤。台灣廠只是關掉生產線，公司功能仍存在，也有接單能力，只是將生產轉到中國大陸廠，因此，台灣廠仍會保留研發及相關營業，持續服務客戶，「請銀行界、供應商放心，公司營運仍一切健康正常，希望各位都能理解公司的狀況。」

▲競國。（圖／翻攝自Google Maps）

▲競國。（圖／翻攝自Google Maps）

關鍵字： PCB廠競國台灣關廠

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