「這7張」聯名信用卡將停用！停卡時間和換發卡別、年費一次看

▲7張聯名卡將轉為一般銀行卡。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

文／今周刊

信用卡福利又縮水了！據統計，2024年底前將會有「7張聯名卡」喊停，發卡銀行分別為兆豐銀行、玉山銀行、台新銀行，待到期日滿後，銀行將通知各持卡人轉為一般銀行信用卡。

據了解，即將在今年底喊停的7張聯名卡分別為：

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【兆豐銀行】

●生活工場聯名卡

-終止發行日：2025年1月1日

-換發信用卡：經典鈦金卡

●聖德科斯聯名卡

-終止發行日：2025年1月1日

-換發信用卡：經典鈦金卡

兆豐銀行說明，因與生活工場及聖德科斯合約將於2024/12/31到期，因此將自2025/1/1起終止發行「生活工場聯名卡」、「聖德科斯聯名卡」。

兆豐銀強調，原卡仍可繼續使用至卡片效期屆滿為止，自2025/1/1起換發「經典鈦金卡」，並適用「經典鈦金卡」優惠。

如果不同意換發新卡，請在10月31日前提出申請，「不換發經典鈦金卡」（限正卡持卡人申請），逾期視為同意換發新卡。

「生活工場聯名卡」、「聖德科斯聯名卡」申請不換發「經典鈦金卡」

1.登錄期間：即日起~113/10/31

2.登錄對象：生活工場聯名卡或聖德科斯聯名卡正卡持卡人

【玉山銀行】

●臺北南山廣場聯名卡

-終止發行日：2025年1月1日

-換發信用卡：玉山Unicard

●玉山統領廣場聯名卡

-終止發行日：2024年11月1日

-換發信用卡：玉山Unicard

玉山銀行在公告中指出，由於合約到期緣故，玉山銀將在2025/01/01起終止發行玉山臺北南山廣場聯名卡(含卡片到期、毀損、掛失)。

至於換發問題，玉山銀回應，自2024/11/11起將陸續主動換發玉山Unicard信用卡。在卡友收到玉山Unicard信用卡並開卡後，原玉山臺北南山廣場聯名卡將自動停用，若未開卡完成，則原玉山臺北南山廣場聯名卡可繼續使用至卡片效期到期為止。

不過，如果卡友名下已持有玉山Unicard信用卡，將不再換發卡片，如果不同意換發新卡，請在10月31日前申請「原卡片停卡/原卡片不換新卡」，逾期視為同意換發新卡。

【台新銀行】

●幸福加值卡

-終止發行日：2024年12月1日

-換發信用卡：太陽御璽卡

●PayEasy聯名卡

-終止發行日：2024年12月1日

-換發信用卡：悠遊卡無記名（太陽御璽卡）／悠遊卡記名（玫瑰悠遊御璽卡）

●TAIPEI悠遊聯名卡

-終止發行日：2024年12月1日

-換發信用卡：悠遊卡無記名（太陽御璽卡）／悠遊卡記名（玫瑰悠遊御璽卡）

台新銀行表示，幸福加值卡、PayEasy聯名卡和TAIPEI悠遊聯名卡服務已進入尾聲，2024/12/1起原卡別將無法繼續使用(包含附卡)，亦停止原卡別之續卡、補卡、換發卡服務。

2024/10/29起將依照下表換發卡片(包含附卡)，若無意願換發，請卡友在10月11日前提出申請。

不過，如果卡友名下已持有玫瑰卡/太陽卡(含自由選/指定套餐/天天刷大筆刷方案)、玫瑰Giving卡、@GOGO卡或FlyGo卡，將不再換發新卡片。

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