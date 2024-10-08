快訊／大樂透今晚槓龜「下期頭獎保證1億」！2幸運兒均分百萬紅包

快訊／PCB廠停止台灣廠生產 競國宣布：明提大規模解僱

PCB廠競國（6108）8日於證交所召開重訊記者會，由財務長蔡政宏說明董事會重大決議事宜。蔡政宏表示，競國今早召開董事會，決議通過調整台灣廠營運規劃及員工資遣相關事宜，停止公司台灣廠生產計畫，將訂單轉往子公司競陸電子中國大陸廠繼續生產、服務客戶需求。

新光金股臨會前哨戰！ 電子投票贊成「新新併」逾7成

新光金（2888）明（9）股東臨時會擬通過與台新金（2887）合意「新新併」，今（8）日電子投票結果出爐，總出席股數超過38億股，佔全體股東出席率22%。其中贊成合併的權數高達70.6%，反對的佔8.19％，同時有21.21%表態棄權。

中信SOGO聯名卡開刷！ 11月周年慶「獨享14％優惠」

遠東SOGO百貨與中國信託商業銀行聯手，今（8）日宣布推出「中國信託遠東SOGO聯名卡」，卡友專屬每日最高免費停車4小時優惠，海外消費可享最高2％回饋無上限，另隨著SOGO周年慶將在11月開跑，SOGO也將端出聯名卡刷卡獨享14％優惠，挹注週年慶業績。

新版SOGO聯名卡來了！ 中信董座霸氣喊：首年破50萬張

遠東SOGO百貨與中國信託商業銀行聯手，今（8）日宣布推出「中國信託遠東SOGO聯名卡」，卡友專屬每日最高免費停車4小時優惠，海外消費可享最高2％回饋無上限，中信銀行董事長陳佳文喊出「第一年發卡數可破50萬張」，合作期間則看好可以突破100萬張發卡量。

台積電美國廠再添大客戶 外媒爆：AMD明年生產5奈米晶片

據彭博科技專欄作家高燦鳴（Tim Culpan）報導，消息人士指出，AMD 正準備從台積電亞利桑那州廠採購高效能運算晶片，成為美國新工廠的另一個客戶。據高燦鳴說法，生產已進入規劃階段，AMD HPC 晶片的流片和製造預計將於明年在台積電的 5 奈米製程上開始。

永豐投信出手控管！00887今限制初級市場申購 股價狂跌近4成

受中國刺激經濟題材加持，永豐中國科技50（00887）昨（7）日飆漲逾116%刷新海外ETF單日飆漲紀錄，引發市場熱議，發行公司永豐投信今（8）日起鐵腕祭出實施初級市場申購控管，00887今開盤重挫15.2元至23.63元，跌幅逾39.14%，逼近4成，相當於昨日高價搶入的投資人今日早盤最重賠逾1.52萬元。

台積電CoWoS備受關注 陸行之點名2台廠：看不出有大單

晶圓代工龍頭台積電法說即將在17日舉行，外界也關注CoWoS產能擴產進度，對此知名半導體分析師陸行之今日發文表示，雖說台積電明年底 CoWoS產能倍增有餘將達75-80k/m，但目前除了國產設備商萬潤（6187）的營收數字非常突出之外，均豪（5443）第3季度季增12%，志聖（2467）季減22%，老實說，如果說這2家公司有接到CoWoS設備大單，到目前為止還真看不出來。

陸股漲港股跌！5檔連動ETF成交量霸榜 00637L爆近50萬張大量

中國股市今（8）日十一長假後首日開盤，A股3大指數表現活躍，開盤一度漲逾10%，香港恒生指數跌幅則達14%；台灣5檔連動陸港股相關ETF今日同樣吸引籌碼湧入，其中元大滬深300正2（00637L）11點半就爆出50萬張大量，但5檔皆出現11.68%至22.1%不等的跌幅，投資人要特別注意。

金管會：新新併審核5關卡 最晚4個月內准駁

台新金（2887）與新光金（2888）「新新併」被看好明（9）日股東臨時會通過機率高，趕在本周遞件送金管會審查。不過銀行局副局長侯立洋今（8）日指出，將依規定審酌5大要件，在沒有補件的情況下，依行政程序法最晚4個月內准駁。

AI推升營運高峰！英業達9月營收創單月新高 寫史上最強Q3紀錄

英業達（2356）8日公告今年9月營收562.54億元，月增8.1%，年增18.4%；第三季營收1,638.15億元，年增20.5%。值得注意的是，9月、第三季營收皆寫下歷史新高，累計今年前三季營收4,484.8億元，年增15.98%，登上營運高峰。