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新新併「進亮兄弟之爭」！委託書解密　大哥派獲14%

▲新光金控前董事長吳東進。（圖／記者李毓康攝）

▲新光金控前董事長吳東進。（圖／記者李毓康攝）

記者林潔禎／台北報導

新光金（2888）與台新金（2887）的「新新併」今（9）日在雙方股東臨時會中順利過關，成功拿下合併首關挑戰，其中新光金渉及新光集團吳家三兄弟合併意願，備受矚目，除排行老四、新光金第二大股東持股3.52%新光三越代表人吳東昇不出席股東會保持中立外，老大、新光金創辦人吳東進委託元大證徵求到14%股權，至於老三、台新金董事長吳東亮（2887）則徵求到近3成比例。

新光金今日股臨會討論與台新金合併案，普通股總出席率高達85.63%，而此合併股臨會前哨戰即是委託書徵求大戰，以今日公布數據來看，委託出席達78億228萬9119股，佔全部股數45%，是居其他三種方式親自出席、電子方式出席以及棄權比例之冠，因此掌握委託書就可在股臨會投票有較大勝算。

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依據新光金先前公告委託書徵求名單，合計雙方共有29組徵求人，徵求贊成有16組，反對則有13組，公司派（以台新金董事長吳東亮、大股東洪士琪等人為主）徵求場所包括傳統三大民間通路（全通、長龍、聯洲企管顧問）及6家券商，統計此次徵求到委託書佔整體股數比例逼近3成。

至於去年董事改選因徵求大意而喪失公司主導權的吳東進，此次捲土重來，早早與最大券商通路元大證券簽好委託合作關係，據統計，透過元大證徵求到委託書有14%，有較去年董事改選徵求不到1成成績明顯改善。

整體來看新光金股東中，出席率85.63%，代表14.37%的人對合併案不關心，而以總體出席股數中投下讚成票有逾7成、反對約27%多，換算全部股東中有62%同意合併，不同意合併佔全數股東19%。

關鍵字： 新光金新新併台新金元大證

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