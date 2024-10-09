台積電9月營收2518.73億元年增近4成　Q3首破7500億元創新高

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

晶圓代工龍頭台積電（2330）今（9）日公佈 2024 年 9 月營收報告。2024 年 9 月合併營收約為新台幣 2518 億 7300 萬元，較上月增加了 0.4%，較去年同期增加了39.6%。

累計2024年1 至 9月營收約為新台幣2兆258億4700萬元，較去年同期增加了31.9%。

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根據台積電日前釋出最新財測，台積電預期第三季營收，若以新台幣 32.5 元兌 1 美元匯率假設，約會落在224億至232億美元之間，毛利率約會落在53.5%至55.5%之間，營利率約在42.5%至44.5%之間。

按台積電公布營收計算，台積電第三季營收約7596.92億元，不僅比台積電財測高，也創單季歷史新高，這也是台積電第三季首度突破7500億元。

台積電財務長暨發言人黃仁昭表示:「台積電2024年第二季的業績雖部分受到智慧型手機持續的季節性因素影響，然我們仍受惠於市場對台積電領先業界之 3 奈米和 5 奈米技術的強勁需求。進入 2024 年第三季，我們預期台積電的業績將得益於智慧型手機和 AI 相關商機對我們先進製程技術的強勁需求。」

台積電今日終場收在1020元，上漲10元，漲幅0.99％。