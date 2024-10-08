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金管會准了！外送及叫車平台「可綁電子支付消費」助攻支付生態圈

▲▼宅配,外送,防疫,UBereat,foodpanda。（圖／記者周宸亘攝）

▲外送示意圖。（圖／記者周宸亘攝）

文／中央社

原先Uber Eats及foodpanda等外送平台因不屬於最終收款方，無法被電支機構簽訂為特約商店，考量疫情帶動零接觸經濟崛起，金管會完成法規修正預告，未來民眾使用外送平台、計程車客運服務平台及停車服務平台，可望綁定電支付款。

助攻支付生態圈建立，金管會今年6月公布「電子支付機構業務管理規則」部分條文修正草案，擬擴大電子支付可使用範圍。

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金管會銀行局副局長侯立洋今天在例行記者會說明，金管會目前已完成法規預告程序，即將正式發布上路。參採預告期間數發部等外界意見，金管會最終版本微調2處規定，但修法大方向不變，維持3大重點。

第一，原先法規對於綁定電子支付用於不特定金額自動交易扣款，採嚴格正面表列，例如僅能用於繳水電瓦斯或稅費等，相對限制電支業務發展彈性，難以因應支付市場快速發展趨勢，金管會決議改採風險為基礎，不再採正面表列。

舉例而言，未來民眾若在App Store、Google Play、Agoda或Booking.com等網站消費，除了使用信用卡外，亦可綁定電子支付消費。

其次，疫情帶動零接觸經濟的新興商業模式興起，國內漸漸習慣透過外送平台、計程車客運服務平台及停車服務平台滿足生活所需，金管會考量3類平台交易型態符合電支帳戶小額支付特性，為滿足民眾小額頻繁的非接觸式支付需求，金管會增訂3類平台可作為電支特約商店。

換言之，未來民眾使用外送平台、計程車客運服務平台及停車服務平台，除了使用現金、信用卡或LINE Pay等第三方支付外，亦可望使用街口支付、一卡通等電子支付消費。

第三，現行兼營電支業務的銀行，可回歸「金融機構作業委託他人處理內部作業制度及程序辦法」，滿足上雲或Office365等需求，但專營電支機構尚無運用雲端服務規範，此次金管會特別增訂專營電支機構委外作業使用雲端服務規定，以符合監理一致性。

關鍵字： 金管會修法電子支付外送平台疫情

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