▲中華車引進的MG品牌因「中國因素」遭經濟部國產化新制重擊，陷入無車可交窘境，大家長嚴陳莉蓮下令年底前團隊自製率須達標。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

8月初，經濟部一紙即刻上路的國產車自製率新制，打趴過去2年在台爆紅竄起，由中華車引進的新神車MG，不僅銷量剩高峰期1/3，股價更因此腰斬。本刊調查，裕隆集團大家長嚴陳莉蓮，已在中華車內部下達軍令，支持與配合政府政策，全力提速國產化率，力拚年底前達標讓MG恢復正常產銷，希望照顧好員工、上下游廠商工作權，同時提供車主選擇權，並維護股東權益。

2年前，以英倫情懷切入市場的MG，靠著歐洲車設計、高性價比（CP值）、與超規滿配策略，成功擊敗福特Kuga、本田CR-V等國產同級車，搶下超過5％市占，晉身國內第六大汽車品牌，連霸主和泰車都深感訝異，被視為「豐田殺手」。

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▲MG以歐洲車設計、高性價比與超規滿配策略，2年內取得超過5％市占，就連龍頭和泰車都深感訝異。圖為電動車MG4發表會。

但半年前，想買MG的車主得排隊等交車，中華車還必須擴產線，招募移工因應，現在卻落得無車可賣的窘境，就是國產車新制讓車市一夕變天；根據新出爐的車市銷售報告，近2年爆紅的MG品牌，銷量已連續2個月跌入低谷，9月銷量622台，僅剩高峰期的1/3。

按照新制規定，只要車款原型來自中國，不論是比亞迪、吉利等中國品牌，還是被中資買下的MG、Volvo品牌，或是北京現代這類與國際品牌合資的車廠，未來在台灣生產銷售都要達成第一年15%（已上市車款20％）、逐步調高到第3年35%的國產零件比門檻，如果未能達標，新車將不得領牌銷售，或無法從中國進口馬達、轉向裝置、車軸、車架等重要零件。

「雖然，中華車已遞交國產車自製率的承諾書，但目前熱賣的MG車種，尚待官方確認是否達到新制標準，為合法、合規，MG只能暫停或限量接單。」業界人士說。

突如其來的政策重擊中華車，由於去年MG已占中華車營收4成，新制上路消息一出，股價立刻崩跌腰斬，從最高的147.5元，跌到只剩70元左右，讓股東全傻眼。「中華車內部士氣相當低迷。」知情人士透露。

領軍中華車的裕隆集團大家長嚴陳莉蓮，馬上危機處理，她先是開會下達軍令，必須全力支持與配合政府政策，加速國產化比率，力拚年底前達標，「我們必須讓MG恢復正常產銷，才能照顧好員工、上下游廠商工作權，同時提供車主選擇權，並維護股東權益。」嚴陳莉蓮在會議中說。

除了穩定軍心，在商用車早有7、8成國產自製率的中華車內部全面動起來，火速召集長期合作的零件供應商，包括東陽、健生、六和機械等業者，組成國產大聯盟加速在地化來提升自製率。

第一階段將針對包括車燈、碟盤、玻璃、座椅、地毯、儀表總成、輪胎等內外裝零組件，加速開模、並推動原廠驗證，希望達成政府規範的三階段要求，已上市的HS、ZS要符合第一年20%，新上市的MG4則要符合第一年15%的規定。「執行長勉勵大家，不管難度多高，都要盡力達成，才能對得起車主、員工、股東與合作夥伴。」知情人士說。



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