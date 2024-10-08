三星慘了！外媒爆：重要客戶跑掉、3奈米良率太低「陷入困境」

▲三星電子內憂外患不斷。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

目前有消息指稱，三星電子的晶圓代工業務正面臨著嚴峻的挑戰，3奈米製程良率偏低和客戶流失，導致代工業務陷入困境，並且接連出現虧損的情況。今年7月，三星集團的子公司三星證券發布一份名為《地緣政治範式轉變與產業》的報告，建議將晶圓代工業務分拆並在美國上市，而這建議是在晶圓代工業務持續受挫的背景下提出的。

根據《Business Korea》報導指出，從下半年開始，三星開始進行Gate-All-Around(GAA)3奈米第二代工藝的量產，但由於良率不穩定，該製成未能有效吸引客戶，反而造成三星在市場地位上的危機。相較之下，台積電(TSMC)在市場中仍占有主導地位，根據市場調查機構TrendForce的資料顯示，台積電在第二季度的市場份額達到62.3%，而三星僅有11.5%。報導甚至使用「陷入困境」來形容此一狀況。

[廣告]請繼續往下閱讀...

針對當前的困境，三星電子計畫於24日在網路上舉行晶圓代工論壇，這有點反常的行為，被視為是反映晶圓代工業務的艱難局面。

同時，三星還計劃在10月中旬公佈各事業部的第三季度業績，南韓證券業界預計，包括晶圓代工和系統LSI部門在內的非記憶體業務部門將繼續面臨嚴峻的情況，預計營業虧損將達到5000億韓元(約3.85億美元)。

除此之外，三星晶圓代工業務的技術發展也遇到了障礙。GAA 3納米工藝製造的Exynos2500晶片良率過低，這使得該晶片是否能夠應用於明年的Galaxy S25系列仍有變數。另外開發中的2奈米工藝也出現進度延遲的情況，兩者疊加之下，進一步讓三星的技術發展計畫變得更加複雜。

除了技術和市場問題，三星在爭取重要客戶方面也出現問題，如Nvidia、Apple等全球科技巨頭，目前都已宣布與台積電合作晶圓代工，這使得三星難以吸引類似高知名度的客戶。

近期，三星內部傳出將「部分晶圓代工人員調至記憶體業務部門」的傳聞，這被認為是公司內部可能正在重新分配資源的情況。

對於晶圓代工業務的戰略變革，三星證券認為，晶圓代工業務需要更緊密地與客戶接觸，因此應在美國等地積極進行本地化，例如建立更多工廠。三星證券的一位代表也提到「由於晶圓代工業務需要與客戶更緊密接觸，因此需要在美國等地積極本地化」

至於是否應該分拆晶圓代工業務，不少專家的看法都存在分歧。一名專家指出，分拆晶圓代工業務對公司來說是一項重大的戰略選擇，其可行性及可能帶來的影響難以預測。

而根據《sammobile》報導指出，如屆時3奈米的Exynos2500晶片真的無法量產，三星可能會被迫在Galaxy S25系列機型中使用Snapdragon8 Elite晶片，其中包括GalaxyS25、GalaxyS25+和GalaxyS25 Ultra。

報導中提到，Snapdragon晶片過去曾被認為比Exynos晶片稍微更強大和高效，雖然此舉可能會讓消費者感到高興，但報導中認為「這對三星來說是壞消息」，因為這意味著其未能追上台積電和高通(Qualcomm)的腳步。

延伸閱讀

▸ 哥嫂買新房霸佔1房間！她跩嗆大嫂「滾回娘家」 被教訓痛哭：我孤兒沒人愛

▸ Dcard大書「高清鐵證」流出！與正妹實習生私下互動全被拍 網推時間點傻了

▸ 搭高鐵踉蹌「奶茶灑到男童衣」！家長1反應萬人讚爆 伍麗華：非常感佩