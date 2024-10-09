凱基金新品牌承諾「在乎你的在乎」　ONE KGI打造全方位金融服務

▲凱基金控正式更名，凱基金控董事長王銘陽(圖中) ､凱基金控副董事長沈榮津(左五) ､凱基金控總經理楊文鈞(右五)攜手子公司發揮ONE KGI的精神，以全方位金融服務，成為客戶的最佳後盾。（圖／凱基金控提供）



記者陳瑩欣／台北報導

擁抱心起點，開啟新未來！凱基金控（原「中華開發金控」）今（9）日舉辦更名記者會，除了宣布本月9日起股票名稱正式更名為凱基金控外，也宣告嶄新品牌承諾「在乎你的在乎」，凱基金控及集團旗下子公司將發揮ONE KGI的精神，以全方位金融服務陪伴客戶，成為客戶累積財富並實踐人生夢想的最佳後盾。

凱基金控自成立以來，始終秉持與台灣產業共同成長的使命，並由台灣第一家專注「直接投資」與「企業融資」的工業銀行，逐步發展成為現在擁有壽險、銀行、證券、投信、私募股權五大完整引擎的全方位金融集團。集團經營逾60年來，不變的是對客戶的貼心關懷與始終追求卓越的使命。隨著金融環境變遷與客戶需求多樣化，凱基金控集團在投資、保險及資產管理等多元領域皆穩健發展，凱基金控將繼續推動ONE KGI策略，積極整合旗下子公司資源與服務，為客戶提供更為便捷高效的金融體驗，並不斷超越客戶與股東的期待，展現永續經營的承諾，並以更年輕化的品牌形象，展現專屬於凱基金控的活力與自信。位居大中華區產業投資領導地位的子公司中華開發資本，將沿用現有品牌名稱，傳承「中華開發」與產業共同成長的使命，持續為經濟發展貢獻力量。

在今天的記者會中，凱基金控也揭曉全新品牌承諾「在乎你的在乎」，呼應凱基金控溫暖且充滿活力的品牌形象，象徵凱基金控不僅是全方位金融服務專家，所提供的多元金融服務，都是圍繞客戶的需求而打造。無論是在追求財富自由的過程上，還是實現人生理想的旅程中，凱基金控都將全力以赴，成為每一位客戶的堅實夥伴。

歡慶凱基金控更名的重大里程碑，集團旗下子公司聯袂推出多項優惠活動，以實際行動回饋市場支持。活動期間，至凱基投信申購全系列基金(ETF除外)，享申購手續費0元優惠；凱基證券推出「買ETF選凱基」多重優惠及抽獎活動；凱基銀行也祭出理財與投資雙重加碼優惠及台外幣高利存款方案。

凱基投信系列基金均經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金公開說明書，本公司及銷售機構均備有基金公開說明書，投資人亦可至公開資訊觀測站查詢。基金投資不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障，投資人須自負盈虧。基金投資可能產生的最大損失為全部本金。



