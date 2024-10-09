中鋼運通勞資糾紛不斷　勞動部呼籲應善待船員

▲中鋼運通20年前加給的額外福利，如今成了燙手山芋。（圖／中運提供）

記者廖婕妤／台北報導

中鋼（2002）旗下的中鋼運通與中運工會間爭議不斷，中運工會今（9）日指控，中鋼運通違法中斷下船船員投保，中鋼運通對此發出聲明嚴正澄清，勞動部則表示，已多次協助雙方協調溝通，呼籲公司應善待船員，積極妥適處理員工爭議訴求，透過協商解決紛爭。

中運工會今日赴勞動部陳情，指出中鋼運通違法中斷台灣船員勞健保，長時間拖延不肯再次派任在岸的台灣船員上船工作、變相逼退台灣船員，導致超過300名船員家庭陷入困境。

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中鋼運通則澄清，公司依照國內船員法及國際公約規範，與聘僱船員簽署定期雇傭契約，並在契約期間為船員投保勞健保，和國內其他航商做法一致，且經最高法院判決確認，並無疑義；僱用契約到期後的下船船員，可依勞保條例規範與主管機關函釋，轉至船長公會或中華海員總工會投保，此作法也是國內業界慣例，且已行之有年。

勞動部表示，依法行政為行政機關基本要求，工會與公司的契約爭議已提起訴訟，正在法院審理中，仍應尊重法院判斷，以其裁判作為準據，惟工會如有法律協助需要，勞動部可提供法律扶助資源。

勞動部說明，船員身分確有其特殊性，相關工作權益涉及船員法之特別規定，如工會對其規範有檢討修正意見，亦可提供給勞動部轉請主管機關參處。

勞動部最後表達，勞動部非常重視勞工權益，所稱推卸職責並非事實，工會來部陳情，勞動部傾聽勞工訴求，將在法令許可圍範內盡量協助勞工爭取工作權益，但呼籲勞工朋友表達意見仍應本理性方式，爭取社會支持，避免造成紛擾。