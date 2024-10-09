中國大撒幣救市　統一羅智先：民生產業穩定、每年加碼投資

▲統一集團董事長羅智先（圖左）。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台南報導

中國近期大撒幣推出救市政策，統一集團在中國也有持續投資，統一集團董事長羅智先今（9）日指出，統一以民生產業為主，經濟調控影響不大、還是穩定發展，按照既有計畫進行，統一中控朝著營收500億元人民幣目標邁進，對中國的投資每年都還是會持續加碼。

羅智先表示，現階段在中國還談不上很累積的經驗，統一在上海浙江、杭州寧波布局，都是很大的省分，台灣的模式短時間不太可能套用到中國市場，因此在中國還是照原計畫進行。

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羅智先認為，經濟調控對民生產業影響不大，統一還是會按照既有計畫進行，中國的選擇太多，調控不調控都還有很多選擇，還是要跟全球所有廠商競爭，「要修身養性，這不是台灣廠商能馬上融入。」

羅智先指出，中國市場又大又深，一定要按照節奏、要忍耐，可能9成廠商都看不到你想要的結果，可能只是在種樹，一定要有這種覺悟，想要又種樹又乘涼，就低估大陸型經濟深不可測的威力。

羅智先解釋，其實中國內需沒有太大改變，高低兩端中間的會比較辛苦，民生產業會比較穩定，是很正常的經濟原理，股票市場好的話一定會有外溢效應，中國其實錢很多，只是要不要花而已，因此統一對中國的投資每年都還是要加碼，統一中控朝著營收500億元人民幣目標邁進。

此外，台灣經濟方面，羅智先也說，台灣經濟有人說好、有人說不好，大概永遠是這個情況，但至少目前看起來，台灣在全球來講，還是相對穩健的地方。