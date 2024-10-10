美東罷工結束航空貨運壓力消除　運價估計也很難往上

▲9月份香港航空貨運出境航線指數(BAI30)上漲0.3%，去年同期漲幅高達16.8%。（圖／取自國泰空網站）

記者張佩芬／台北報導

美國東岸港口結束3天的罷工，讓可能對航空貨運造成的影響獲得解除，國內大型航空貨運承攬業者指出，今年第四季航空貨運估計是旺季不旺，8月至今運價是月月下修，美西線從8月的每公斤新台幣270元跌到9月的230元，現在僅約180元，油料附加費36元外加。

美東線運價則是自8月的280元跌到9月的240元與目前的210-220元，油料附加費外加，跌幅比美西線低，顯示美東的罷工問題對航空貨運運價還是有加分的。攬貨業認為，第四季航空貨運運價很難往上。

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這次美東碼頭勞資雙方是在調薪部分達成協議，但是自動化問題還未解決，雙方同意主合約(Master Contract)展延至2025年1月15日，會在這3個多月時間重返談判桌，協商尚未達成協議的其他議題。空運費率數據供應商TAC Index則指出，即使上罷工暫停，對於航空貨運旺季運力緊張程度的看法也參差不齊。

TAC Index 編輯尼爾·威爾遜(Neil Wilson)表示「一些人認為產能緊張可能會推高現貨價格，但另一些人則認為很多邊際需求已經被定價。」他在TAC網站的月度專欄中還解釋說，最近幾周市場表現“ 平淡”

另一方面，「還有許多其他因素導致運價上升，包括已知即將到來的太陽能電池板和手機等產品的一些大訂單」。

他指出，上個月整體空運價格變化不大，截至 9月30日的四個星期內，全球波羅的海空運指數 (BAI00)小幅上漲1.8%，去年同期上漲 7.5%。香港仍然是全球貨運量最大的機場，出境航線指數(BAI30)則是上漲0.3%，去年同期上漲 16.8%。

不過國內航空貨運承攬業者指出，第四季是電子業出貨旺季，但是到目前為止還沒聽說有大量出貨消息，航空公司提供的艙位充足，都可以拿到足夠的艙位。

雖然港口罷工的最壞情況得以避免，但費率平臺Freightos的研究表明，對空運費率產生了一些影響。其研究主管Judah Levine表示，隨著進口商繼續加快一些重要庫存的運輸，直到海運業務穩定下來，航空貨運價格可能會持續面臨壓力。

他指出，3天的罷工足以在港口造成貨櫃大量積壓，並且大約有50艘船隻在東海岸和墨西哥灣港口停泊等待，雖然紐約港官員表示，積壓的貨物應該只需幾天的時間就可清理完畢，但是一些專家認為，可能需要兩到三周的時間。

Levine表示：「在罷工之前，跨太平洋航空貨運費率並未上漲太多，但罷工開始後，中國 - 北美地區的每日運費從前一周的每公斤5.91美元/公斤躍升至7.07美元。」

他認為，罷工對航空貨運運價的壓力可能會持續到美東港口的海運業務恢復為止。