衛星圖揭台積電全球布局　德媒：歐美短期難追上台灣

▲台積電。（圖／記者廖婕妤攝）

文／中央社柏林專電

德國「經濟週刊」近日透過衛星圖觀測台積電全球布局，發現台積電在台灣擴張速度遠超海外。報導分析，台灣正透過台積電構築一道能抵禦中國的強大「經濟防禦牆」，也令西方追不上台灣腳步。

近年隨美中貿易和科技戰升溫，全球對台灣半導體產業安全越發關注。歐洲聯盟去年9月通過「歐洲晶片法案」（European Chips Act），目標強化歐洲晶片自主；德國今年則投入近500億歐元（約新台幣1兆7660億元）擴展國內半導體製造能力，將晶片供應鏈視為國家安全戰略核心。

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德國政府對半導體投資中，很大一部分挹注在台積電德勒斯登廠（Dresden），德國「經濟週刊」（WirtschaftsWoche）因此於其著名專欄「從空中看經濟」單元，分析台積電全球布局。 「從空中看經濟」單元負責人史托澤（Thomas Stölzel）分析衛星圖指出，台積電全球布局恐令「西方感到沮喪」，因為據最新影像，「台積電正在台灣本土建造一座又一座新工廠」，且新廠不管在製程還是產能增長速度上，都遠超世界其他地區。這預示歐洲要完全實現半導體自主，還有很長的路要走。

他透過衛星影像舉例，台積電正在新竹、台中、台南建造晶圓廠，這些工廠最快將於2025年生產最新一代2奈米晶片；相較之下，台積電德勒斯登廠預計到2027年才能開始量產12到28奈米晶圓。

另外，台積電正於嘉義、高雄興建先進封裝廠，未來將負責切割晶圓，並將其裝載到帶有連接裝置的基板上，是半導體製造關鍵步驟。

文章指出，目前台積電最先進的「封裝」仍只在台灣進行，未來僅會在國外設少量產能。 史托澤觀察，基於國安考量，當前「台灣不願輕易讓出在晶片領域主導地位」。 這說明只要各國仍依賴台灣所製晶片，中國武力攻擊台灣的可能性便會降低，因為這將引發全球經濟危機，進一步對中國自身造成危害。

這篇報導因此以「台灣正在這裡構築抗中經濟防護牆」為題，凸顯台灣當前的重要國家安全策略是以台積電作為核心經濟實力，以威懾中國。報導並舉2022年積體電路產業占台灣國內生產毛額（GDP）約1/4為例，說明台積電何以成為台灣的「護國神山」。

不過，目前想要得到這座神山庇佑的，不只有它的故鄉台灣，還有全球欲藉其強化供應鏈自主的國家。 繼德國之後，歐盟各國也紛紛向這座全球最大的晶圓代工廠招手。對此，史托澤認為，全球在半導體製造短期仍難超越台灣，「即使歐洲獲得第2座台積電工廠，產能翻倍，未來也只能勉強跟上全球市場的腳步」。