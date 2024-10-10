開發西非新商機　貿協首度領軍赴象牙海岸食品暨包裝展

▲阿比尚台貿中心主任林秉毅(左1)及中小企業協會會長Kanigui Ouattara(右2)在台灣館合影。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

為協助業者開發西非市場新商機，外貿協會首度率團赴非洲象牙海岸阿比尚參加「2024年西非農業食品暨塑膠印刷包裝展(Agrofood and Plastprintpack West Africa)」。該展於本月8至10日於象國阿比尚展覽館舉辦，我國首次以國家館形式展出，台灣館整體設計新穎成為全場矚目焦點，我參展企業優質產品也大受買主青睞。

透過該展除增加我國食品暨包裝印刷產業在象國的能見度及提高我國形象外，同時也是鏈結相關產業商機的最佳平台。

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台灣館係由我外交部委由外貿協會組團設置。首日象國農業、農村發展與食品生產部部長Kobenan Kouassi Adjoumani蒞臨台灣館並參觀我商攤位同時聽取簡介，其他貴賓尚包括象國中小企業協會會長Kanigui Ouattara、象國電信公司總經理Ange Gbongue等。

同日，貿協阿比尚台貿中心主任林秉毅，也到台灣館與我商分享拓銷象國市場經驗。此外，台灣館在開幕現場提供麻糬、月餅、春捲等台式點心及飲料，邀請貴賓及買主品嚐我傳統美食，賓主盡歡。

▲現場提供台灣特色點心及飲料供參觀者享用。（圖／貿協提供）

台灣館有4家企業派員參展，包括龍翊的金屬加工機、包裝機等；伊利諾及薩摩亞商森鎂的各類手推車；象國台商Tran的台式醬料、罐裝珍奶等。另有4家企業以型錄及樣品參展，包括銓寶工業的PET雙軸延伸吹拉機、鴻意公司的農產用不織布袋、尚宏機械的生質塑料袋機、宏全國際的各式瓶蓋等。伊利諾公司在現場展出的各式手推車，展覽首日獲多位買主詢問，幾乎銷售一空，並表示明年將繼續參展。當地台商Tran的展品亦深獲象國消費者青睞，該公司表示未來將引進更多台灣優質食品。

該展是西非第二大食品及包裝展，今年為第2屆舉辦，計21國67家企業參展，其中我國、義大利、南非等以國家館形式參展，展出各類包裝機械、塑料加工機械及製品、印刷設備及食品加工設備等，展覽三天預估逾1500位參觀買主，為我食品及包裝企業拓銷西非最佳管道之一。長期深耕非洲市場的龍翊公司表示，近年西非人口及經濟成長迅速，非常看好象國包裝市場未來發展。

象牙海岸人口約3200萬，西非第3大經濟體，每年平均成長率約8%，是世界第1大可可及第3大腰果農產品出口及生產國，兩項收入占象國GDP的15%及出口額的35%。象國亦是西非第二大食品包裝市場，2023年象國食品加工與包裝機進口值達9300萬歐元，僅次於奈及利亞，而我國出口至象國的橡塑膠機、印刷機、封口機等之總值即超過800萬美元。此外，象國也是西非最大食品市場，多樣化農產品的出口和鼓勵外資進入的政策，使象國成為非洲最繁榮的國家之一。

根據經濟部國際貿易署統計資料顯示，2023年我國對象國出口總額約2930萬美元，主要出口項目為化學品、塑橡膠機器、空氣壓縮機、乾燥機、塑膠製品等，而我國自象國進口總額約16萬美元，主要進口項目為天然橡膠、可可、棉花等。

台灣機械在象國被視為性價比高，具競爭優勢，包括橡塑膠加工機或民生消費性產品等，皆具市場拓銷潛力。業者可多加利用外貿協會海外展團活動，拓展市場，並至台灣經貿網查詢，網址為: www.taiwantrade.com.tw。