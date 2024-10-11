抽中賺4.2萬元！「緯創小金雞」全景軟體今起申購　報酬率飆7成

▲全景軟體將上櫃，抽中一張潛在報酬率71.19%。（圖／ETtoday資料照）

記者楊絡懸／台北報導

「緯創小金雞」全景軟體（8272）將上櫃，10月11日開始申購，申購價59元，如果以10月9日收盤價101元計算，抽中一張潛在獲利約4.2萬元，報酬率71.19%。

根據公開申購資料內容，全景軟體申購價為59元，承銷總數366張，總承銷金額2,159.4萬元，申購期間為10月11日至10月15日，並於10月17日抽籤，預計10月23日撥券。

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緯創持股約20%、即將上櫃的全景軟體，成立於1998年，這家元老級的資安軟體服務商，從服務金融業起家，幫助券商打造安全認證系統，如今至少有9成銀行、多家半導體大廠是客戶，扮演著網路資料及交易安全的重要角色。

全景軟體專注在「網路安全」和「識別認證領域」，提供零信任架構、科技金融資安、數位轉型應用及物聯網安全等全方位解決方案，2023年成為第一家通過「政府零信任架構設備鑑別功能符合性驗證」的資安廠商，至今已協助34家政府機關導入零信任架構。

另外，神準（3558）擬上櫃增資，預計10月14日開始申購，申購價為125元，如果以10月9日收盤價153元計算，抽中一張潛在獲利2.8萬元，報酬率22.4%。