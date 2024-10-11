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Gogolook海外布局成效亮眼　9月、Q3營收均寫下歷史新高

▲Gogolook發布旗下最新企業防詐解決方案品牌ScamAdviser，迎向日益攀升的企業防詐需求。（圖／Gogolook提供）

▲Gogolook發布旗下最新企業防詐解決方案品牌ScamAdviser，迎向日益攀升的企業防詐需求。（圖／Gogolook提供）

記者楊絡懸／台北報導

Gogolook（走著瞧-創，6902）公布今年9月合併營收0.93億元，年成長37.2%；第三季營收2.25億元，年成長20.5%；累計今年前三季營收6.29億元，年成長12.5%，在受惠於海外市場擴張與多元產品線布局下，皆寫單月、單季及歷史同期新高。

展望未來，Gogolook表示，在持續拓展多元營收及陸續推出新服務，以及Whoscall MAU（月活躍用戶）成長優於預期下，邁向作為傳統旺季的第四季。

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併入ScamAdviser後，Gogolook持續以Whoscall帶領消費端防詐服務、以ScamAdviser為品牌拓展全球企業防詐服務商機，以及袋鼠金融為主要貢獻的金融科技等三塊版圖更均衡鼎立，多元營收來源將推升更長期與穩健的成長。

此外，Gogolook也將持續投資創新的AI應用與服務及海外市場，布局長期成長，在注重投資效率下，期待今、明年獲利能有跳躍式成長。

在海外布局方面，Gogolook表示，著重投資品牌效益與Whoscall的MAU增長，今年泰國將可望成為Gogolook最大的市場，今年起透過實施台北、曼谷的雙營運總部計畫，不僅加強投資泰國市場，更期盼帶動整個東南亞市場的成長。

Whoscall於9月在泰國推出新功能「Scam Alert」（防詐快訊），與泰國國家通訊傳播委員會（NBTC）、國家網路安全局（NCSA）、中央調查局（CIB）、網路犯罪調查局（CCIB）以及大型電信、金融業者等11個單位合作，共同提供泰國民眾最新的詐騙手法解析與落實防詐教育普及，使Whoscall成為當地最大的防詐教育核心。

▲Whoscall聯手泰國國家通訊傳播委員會、國家網路安全局等11個公私單位，成為當地最大的防詐教育核心。（圖／Gogolook提供）

▲Whoscall聯手泰國國家通訊傳播委員會、國家網路安全局等11個公私單位，成為當地最大的防詐教育核心。（圖／Gogolook提供）

Gogolook將繼續深化與國際組織、各國政府和大型企業的合作，拓展品牌力與影響力。Gogolook將於10月21至22日前往新加坡，參與全球防詐聯盟（GASA）舉辦的亞洲防詐高峰會。此屆峰會獲得新加坡內政部、數位發展及新聞部、警察支持，也將匯聚Amazon、Google、Mastercard、Meta等跨國企業及執法機構和專家學者。

企業端服務方面，在ScamAdviser加入後可望加速成長，並成為重要的長期成長動能。Gogolook已於7月上旬順利完成對ScamAdviser的收購，未來Gogolook將以ScamAdviser為品牌積極拓展企業防詐服務與加速跨入歐美市場。

Gogolook表示，雙方客戶已涵蓋多國電信商、資安大廠、數位服務商等，且現有防詐解決方案皆具備替代性低、轉移成本高、客戶黏著度較高的特性，期待未來能夠透過創新，提供更多新防詐服務與提升議價能力，並同時佈局新市場以驅動長期成長。

金融科技方面，袋鼠金融Roo.Cash已成為全台流量最大的金融媒合平台，將持續專注在金融防詐以及普惠金融方面的創新，期盼長期在營運規模提升以及整合更多的金融服務下，成為主要的營收與獲利來源之一。

Gogolook將在個人資安、企業防詐與普惠金融科技持續創新，期待在保護更多民眾與企業的同時，發展穩健而多元的營收來源。此外，將保持開放與鼓勵創新的文化，聚集優秀人才，並致力提供卓越的用戶體驗，目標長期成長表現優於全球產業平均，並藉由維持出色的投資效率，追求持續的營收與獲利成長，目標獲利能有跳躍式成長。

關鍵字： GogolookWhoscall營收資安金融科技

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