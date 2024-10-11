SCFI本周小跌3.4%　市場進入淡季運價易跌難漲　

▲SCFI本周小跌3.4%。圖為美西長灘島貨櫃碼頭。（圖／港務公司）

記者張佩芬／台北報導

上海交易所上周休中國十一長假，今(11)日下午3點公布的貨櫃運價指數(SCFI)報2062.57點，跌72.51點，小跌3.40%。攬貨業估計因為美國東岸罷工後貨物還在清理，加上船公司大量刪減航班，讓前兩周(9月27日)出現的9.77%跌幅獲得收斂，但整體來看，市場進入淡季，運價易跌難漲。

9/26歐洲、地中海航線運價跌幅在13-14%之間，本周仍有9.33%與7.77%跌幅，美西與美東跌幅則從節前的-9.16%與-12.53%，明顯縮小為-2.51%與-1.28%，不過直客每大箱1200美元的旺季附加費本月已經停收，船公司實質收入將有較大幅縮減。

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SCFI今日上海到歐洲線每箱(20呎櫃)運價2040美元，下跌210美元，跌幅9.33%，地中海線每箱2369美元，下跌172美元，跌幅6.77%，美西每大箱(40呎櫃)4730美元，下跌122美元，跌幅2.51%，美東每大箱5554美元，周跌72美元，跌幅1.28%。

波斯灣線每箱運價986美元，周漲24美元，跌幅2.49%；南美線(桑托斯)每箱運價6341美元，周跌98美元，跌幅1.52%；東南亞線(新加坡)每箱運價389美元，周跌7美元，跌幅1.77%。