統一超前3季營收2518億元寫新高　第7111店11月亮相

▲統一第二間新時代複合商場「ZEELAND-MARK」開幕。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

統一超（2912）公告9月營收，單月合併營收為287.21億元，年增5.9%，創下同期新高、單月第3高表現；累計今年前3季合併營收為2518億元，年增6.88％，寫歷史新高。截至今年9月底，台灣7-ELEVEN門市店數為7052家，年增246家或3.6％，並預計今年11月將會開出第7111間店。

統一超表示，台灣7-ELEVEN持續穩健展店，9月掌握秋老虎體感變化、開學季與中秋節採買等生活需求，深耕鮮食、咖啡、霜淇淋等明星結構，持續開發話題新品、新服務，串聯OPENPOINT生態圈創新線上線下消費體驗；轉投資事業菲律賓7-ELEVEN、康是美、上海7-ELEVEN、統一精工等均積極向上，挹注整體營收成長。

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統一超指出，台灣7-ELEVEN深耕OPENPOINT生態圈，藉由創新服務、跨通路活動滿足1,800萬會員生活需求，9月與本土外送平台foodomo、台灣星巴克創新商業模式，領先推出「行動隨時取外送兌領」、「星禮程綁定OPENPOINT享雙重累點」兩大數位便利服務，更感謝會員支持推出滿額加贈點、送1.8萬點OPENPOINT給幸運兒等高人氣活動，有效提升會員貢獻持續成長、會員交易金額持續雙位數成長。

台灣7-ELEVEN持續推出話題有感的生活美食提案，因應秋季味蕾、中秋節慶，開發一波波熱門主題美食活動，藉由跨界聯名、擴大據點、標示透明三大行動深度打造友善蔬素食平台，有效帶動相關類別業績成長1至2成，咖啡事業也持續穩健成長。

統一超也提到，中秋節、開學季採買商機，不論是中秋禮盒、烤肉周邊，還是開學季的文具用品、外宿小家電等，透過7-ELEVEN線上線下服務平台即可輕鬆買得到，更掌握生活療癒商機，全店精品集點、抽抽樂、一番賞等多元活動開發差異化的IP周邊，相關做法持續帶動相關類別業績成長最高達4成。

邁入10月，台灣7-ELEVEN秉持集團創新生活服務產業，與集團品牌攜手相伴，聯合展店嶄新「ZEELAND-MARK」新世代複合商場，帶來美食佳飲、美麗服務、美感建築等豐潤在地生活體驗；超前部署、響應花蓮政策祭出三大經濟振興券方案；布局雙十節慶各地煙火活動積極強化商圈備貨、強化服務；換季食飲與用品生活需求持續掌握，串聯OPENPOINT生態圈線上線下多元服務管道、滿足消費需求，持續架構超越顧客期待的生活型服務平台。