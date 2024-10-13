大巨蛋演唱會、賽事「門票優惠有撇步」！信用卡高回饋一次看

▲台北大巨蛋開放使用後，先是掀起一波棒球熱，天王周杰倫、天后張惠妹更接連宣布將於12月首度「攻巨蛋」舉辦演唱會。（圖／記者李毓康攝）

記者楊絡懸／台北報導

台北大巨蛋開放使用後，先是掀起一波棒球熱，天王周杰倫、天后張惠妹更接連宣布將於12月首度「攻巨蛋」舉辦演唱會，讓許多民眾都想進場一睹偶像風采；運動賽事熱度也不遑多讓，中華職棒季後賽競爭白熱化、世界棒球12強（WBSC）也已開始售票，還有職籃新賽季開跑。

對此，Gogolook（走著瞧-創，6902）旗下金融品牌「袋鼠金融」一次整理各大售票網、超商、職業賽事信用卡刷卡賺回饋總攻略，幫助民眾找出最適合自己的信用卡申辦，不要錯過任何省錢的機會。

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1、演唱會上陣！各大售票網首選「4張高回饋卡」

袋鼠金融指出，常買展覽、音樂劇、演唱會等藝文活動門票的消費者，都對KKTIX、年代、拓元、寬宏售票、OPENTIX兩廳院文化等售票網站不陌生，在這5大售票網購票首推4張信用卡，回饋賺飽飽。

▲看演唱會也能賺回饋，袋鼠金融首選4張高回饋卡。（圖／袋鼠金融提供）

● 永豐DAWHO現金回饋卡一般消費2%，售票網也包含在額外加碼5%的指定通路之中，提供最高國內7%、國外8%的現金回饋，指定回饋上限每月300元，相當於可以刷6,000元的表演票券，除了享有國內主要售票網站回饋優惠外，也有包含食衣住行育樂在內的眾多優惠。

● 永豐銀行現金回饋Green卡國內一般消費1%回饋、國外一般消費2%無上限，精選國內綠色通路含各大售票網，回饋最高來到5%每月回饋上限300元，一樣可以刷6,000元的票券。

● 若要在KKTIX售票平台購票，也可選擇滙豐匯鑽卡，一般消費享基本1%回饋，若回饋達檻加上帳戶滿額，則享2%回饋，加上使用PayPal多3%回饋，滿足條件在指定回饋平台消費，就有6%回饋，只要於KKTIX售票平台使用PayPal付費，也能享有高回饋。

● 使用第一銀行iLEO卡於兩廳院售票、年代售票購票可享有2%現金回饋，每月回饋上限500元。袋鼠金融提醒，雖然大部分信用卡都有回饋上限，只要搭配售票網使用不同信用卡，也可以回饋拿好拿滿。

2、熱血應援賽事首選，「超商購票」信用卡回饋一次看

袋鼠金融表示，喜愛看運動賽事的球迷，也可以注意中華職棒和台灣職籃門票的購票攻略，舉例來說，中華職棒門票能在FamiTicket娛樂網、ibon售票系統、各球隊官方售票網購買；台灣職籃聯賽更是多元，無論是透過年代售票、KKTIX、拓元售票系統、超商都有賣。

▲熱血應援賽事首選，超商購票信用卡回饋一次看。（圖／袋鼠金融提供）

● 若要在全家便利商店的FamiTicket購票，首推台新銀行玫瑰Giving卡，平日消費1%回饋無上限，若在國內節（假）日購票，並完成指定任務，即可享有最高3%台新Point回饋！

● ibon售票系統購票則首推這兩張卡：第一銀行iLEO卡可享有2%現金回饋，含0.5%回饋無上限與加碼1.5%，每月回饋上限500元；使用玉山銀行U Bear卡時只要綁定電子帳單，也可享有網路購物加碼最高3%現金回饋。

3、聯名卡買門票、周邊商品竟能享9折優惠！

此外，袋鼠金融表示，台灣職籃各聯盟將於10月陸續開打，也有部分球隊推出聯名卡，不管是在現場或線上購票，皆有主場賽事購票折扣以及周邊商品優惠！

▲袋鼠金融提醒，職業籃球對聯名卡刷卡最優惠。（圖／袋鼠金融提供）

● 持富邦勇士簽帳金融卡於勇士官方售票網或App購買C區例行賽門票享9折優惠，在勇士主場官方商店消費，則有95折優惠。

● 使用王道銀行新北國王聯名卡至KKTIX線上購票系統刷卡購買主場例行賽球票、在新莊體育館實體商店以及網路商城購買商品時，即可享有9折優惠。