ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

大巨蛋演唱會、賽事「門票優惠有撇步」！信用卡高回饋一次看

▲台北大巨蛋開放使用後，先是掀起一波棒球熱，天王周杰倫、天后張惠妹更接連宣布將於12月首度「攻巨蛋」舉辦演唱會。（圖／記者李毓康攝）

記者楊絡懸／台北報導

台北大巨蛋開放使用後，先是掀起一波棒球熱，天王周杰倫、天后張惠妹更接連宣布將於12月首度「攻巨蛋」舉辦演唱會，讓許多民眾都想進場一睹偶像風采；運動賽事熱度也不遑多讓，中華職棒季後賽競爭白熱化、世界棒球12強（WBSC）也已開始售票，還有職籃新賽季開跑。

對此，Gogolook（走著瞧-創，6902）旗下金融品牌「袋鼠金融」一次整理各大售票網、超商、職業賽事信用卡刷卡賺回饋總攻略，幫助民眾找出最適合自己的信用卡申辦，不要錯過任何省錢的機會。

[廣告]請繼續往下閱讀...

1、演唱會上陣！各大售票網首選「4張高回饋卡」

袋鼠金融指出，常買展覽、音樂劇、演唱會等藝文活動門票的消費者，都對KKTIX、年代、拓元、寬宏售票、OPENTIX兩廳院文化等售票網站不陌生，在這5大售票網購票首推4張信用卡，回饋賺飽飽。

▲看演唱會也能賺回饋，袋鼠金融首選4張高回饋卡。（圖／袋鼠金融提供）

▲看演唱會也能賺回饋，袋鼠金融首選4張高回饋卡。（圖／袋鼠金融提供）

● 永豐DAWHO現金回饋卡一般消費2%，售票網也包含在額外加碼5%的指定通路之中，提供最高國內7%、國外8%的現金回饋，指定回饋上限每月300元，相當於可以刷6,000元的表演票券，除了享有國內主要售票網站回饋優惠外，也有包含食衣住行育樂在內的眾多優惠。

● 永豐銀行現金回饋Green卡國內一般消費1%回饋、國外一般消費2%無上限，精選國內綠色通路含各大售票網，回饋最高來到5%每月回饋上限300元，一樣可以刷6,000元的票券。

● 若要在KKTIX售票平台購票，也可選擇滙豐匯鑽卡，一般消費享基本1%回饋，若回饋達檻加上帳戶滿額，則享2%回饋，加上使用PayPal多3%回饋，滿足條件在指定回饋平台消費，就有6%回饋，只要於KKTIX售票平台使用PayPal付費，也能享有高回饋。

● 使用第一銀行iLEO卡於兩廳院售票、年代售票購票可享有2%現金回饋，每月回饋上限500元。袋鼠金融提醒，雖然大部分信用卡都有回饋上限，只要搭配售票網使用不同信用卡，也可以回饋拿好拿滿。

2、熱血應援賽事首選，「超商購票」信用卡回饋一次看

袋鼠金融表示，喜愛看運動賽事的球迷，也可以注意中華職棒和台灣職籃門票的購票攻略，舉例來說，中華職棒門票能在FamiTicket娛樂網、ibon售票系統、各球隊官方售票網購買；台灣職籃聯賽更是多元，無論是透過年代售票、KKTIX、拓元售票系統、超商都有賣。

▲熱血應援賽事首選，超商購票信用卡回饋一次看。（圖／袋鼠金融提供）

▲熱血應援賽事首選，超商購票信用卡回饋一次看。（圖／袋鼠金融提供）

● 若要在全家便利商店的FamiTicket購票，首推台新銀行玫瑰Giving卡，平日消費1%回饋無上限，若在國內節（假）日購票，並完成指定任務，即可享有最高3%台新Point回饋！

● ibon售票系統購票則首推這兩張卡：第一銀行iLEO卡可享有2%現金回饋，含0.5%回饋無上限與加碼1.5%，每月回饋上限500元；使用玉山銀行U Bear卡時只要綁定電子帳單，也可享有網路購物加碼最高3%現金回饋。

3、聯名卡買門票、周邊商品竟能享9折優惠！

此外，袋鼠金融表示，台灣職籃各聯盟將於10月陸續開打，也有部分球隊推出聯名卡，不管是在現場或線上購票，皆有主場賽事購票折扣以及周邊商品優惠！

▲袋鼠金融提醒，職業籃球對聯名卡刷卡最優惠。（圖／袋鼠金融提供）

▲袋鼠金融提醒，職業籃球對聯名卡刷卡最優惠。（圖／袋鼠金融提供）

● 持富邦勇士簽帳金融卡於勇士官方售票網或App購買C區例行賽門票享9折優惠，在勇士主場官方商店消費，則有95折優惠。

● 使用王道銀行新北國王聯名卡至KKTIX線上購票系統刷卡購買主場例行賽球票、在新莊體育館實體商店以及網路商城購買商品時，即可享有9折優惠。

關鍵字： 袋鼠金融刷卡信用卡演唱會回饋

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊　按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

輝達Blackwell晶片未來1年被訂光　黃仁勳指明年出現「有意義」成長

輝達Blackwell晶片未來1年被訂光　黃仁勳指明年出現「有意義」成長

根據外媒《Business Insider》報導，摩根士丹利（Morgan Stanley、以下簡稱大摩）分析师Joseph Moore在與輝達（NVIDIA）經營團隊會面後表示，輝達下一代GPU晶片Blackwell的生產正在「按計劃進行」，且未來12個月左右的供應已經售罄；輝達首席執行官黃仁勳（Jensen Huang）還透露明（2025）年將出現有意義的增長。

2024-10-12 13:00
輝達VS.安謀CEO對談　黃仁勳曝「深度提問推理」招募對的人

輝達VS.安謀CEO對談　黃仁勳曝「深度提問推理」招募對的人

安謀（Arm）推出Podcast節目，由執行長哈斯親自主持，首集邀請輝達執行長黃仁勳對談。兩人從用人、抉擇、聊到演講技巧。黃仁勳說自己用人不側重面試、更重背景調查，且會提出深度問題瞭解對方如何推理。

2024-10-12 10:30
提供親屬帳戶供客戶買賣！統一證遭罰30萬　經理人停業4個月

提供親屬帳戶供客戶買賣！統一證遭罰30萬　經理人停業4個月

統一證券（2855）因有經理人提供親屬帳戶供客戶買賣有價證券一事，違反《證券商管理規則》規定，遭金管會開罰30萬元，另該名經理人也被處以停止執行業務4個月。

2024-10-12 09:59
大巨蛋演唱會、賽事「門票優惠有撇步」！信用卡高回饋一次看

大巨蛋演唱會、賽事「門票優惠有撇步」！信用卡高回饋一次看

台北大巨蛋開放使用後，先是掀起一波棒球熱，天王周杰倫、天后張惠妹更接連宣布將於12月首度「攻巨蛋」舉辦演唱會，讓許多民眾都想進場一睹偶像風采；運動賽事熱度也不遑多讓，中華職棒季後賽競爭白熱化、世界棒球12強（WBSC）也已開始售票，還有職籃新賽季開跑。

2024-10-13 06:00
台灣首例！　東生華體液次世代基因檢測通過衛服部核准

台灣首例！　東生華體液次世代基因檢測通過衛服部核准

東生華 (8432) 在次世代基因檢測（NGS）領域，今年8月台灣首篇液態切片（胸水）研究成果成功發表於國際期刊，在10月也成功獲得台灣衛生福利部核准，成為首例通過「實驗室開發檢測與服務」（Laboratory Developed Tests and Services, LDTs）的液態切片（體液）NGS 基因檢測。

2024-10-13 06:00
乾杯Q3營收寫同期次高　聯發國際9月營收月增7％

乾杯Q3營收寫同期次高　聯發國際9月營收月增7％

受惠中秋節慶效應，乾杯（1269）9月營收較上月成長逾2％，單月、單季、前3季合併營收都寫同期次高，Q4持續展店、推出新品迎旺季；手搖飲品牌「Sharetea歇腳亭」母公司聯發國際（2756）9月營收則受惠新品牌UG樂己加持，較上月成長7％，Q4將拓至海外，預計會於馬來西亞開出UG樂己首店。

2024-10-13 06:00
找嘸人！　勞動部：全台6.6萬個職位逾半年補不到人

找嘸人！　勞動部：全台6.6萬個職位逾半年補不到人

台灣少子化現象帶來缺工潮，勞動部近日釋出首份產業缺工試查報告，今年7月底止，全台約有6.6萬個職缺超過半年找不到人，其中缺工數最多產業為製造業2.1萬個。

2024-10-12 16:28
股票變壁紙！2檔確定下市　7萬股東血本無歸

股票變壁紙！2檔確定下市　7萬股東血本無歸

台灣2間上市櫃公司廷鑫（2358）、昶虹（2443），因無法如期在8月14日交出第2季財務報告，面臨下市櫃命運。怎料，證交所9日宣布，昶虹確定在11月19日起終止上市，廷鑫也確定在11月18日下市，股票瞬間變成廢紙，估計約有超過7萬股東受到影響。

2024-10-12 10:06
美超微、富士通戰略合作　共開發液冷資料中心解決方案

美超微、富士通戰略合作　共開發液冷資料中心解決方案

富士通與美超微（Supermicro）宣布雙方將在技術領域及業務方面建立長期戰略合作，共同開發並推出一款將搭載富士通「FUJITSU-MONAKA」Arm 架構處理器的平台，此高效能與高能效平台預計於2027年正式推出。此外，兩家企業亦將攜手開發液冷系統，適用於高效能運算、生成式 AI，以及新一代綠色資料中心。

2024-10-12 06:00
SCFI連7黑　業者估下周運價可望止跌

SCFI連7黑　業者估下周運價可望止跌

美東碼頭工人罷工落幕，運價仍在修正整理中，最新一期的SCFI運價指數連續7周下滑，本周下跌72.51點或3.4％至2062.57點，4大航線都續跌，但是跌幅縮小，美東僅跌逾1％；業者看好，美東罷工雖然僅3天，但仍影響船班回航日期，不過下周運價有望止跌。

2024-10-12 06:00

讀者迴響

熱門新聞

股票變壁紙！2檔確定下市　7萬股東血本無歸

找嘸人！　勞動部：全台6.6萬個職位逾半年補不到人

黑悟空將推出DLC！顯卡廠盼遊戲續熱

老舊海岬型船起死回生　中國船東瘋狂從拆船廠手中「搶船」

抽中賺4.2萬元！「緯創小金雞」全景軟體今起申購

台積電再破千元！　專家點名4檔ETF「順風爽賺」

債券ETF跌債主心慌慌　謝金河：貨幣市場有了新註解

鴻海AI加持股價翻倍　一文重新認識代工龍頭

跨時代傳承「越早規劃越好」　最適解方 4大步驟

LINE Pay轉上市通過　今股價漲近5%

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

燒打雞《拳願》對戰孫安佐　稱有練大招：勝率百分之兩千

準爸爸滿懷期待揭寶寶性別　見藍氣球笑容瞬間消失XD

周杰倫鋼琴彈一半...　林俊傑突出現合體了！

她失戀仍不忘跑健身房　邊哭邊練1個月瘦8kg

王心凌揪告五人組「我是好蛋」　她搶當忙內...台上荒謬射槍XD

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366