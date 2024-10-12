輝達VS.安謀CEO對談　黃仁勳曝「深度提問推理」招募對的人

▲NVIDIA執行長黃仁勳。（圖／記者林敬旻攝）

文／中央社舊金山專電

安謀（Arm）推出Podcast節目，由執行長哈斯親自主持，首集邀請輝達執行長黃仁勳對談。兩人從用人、抉擇、聊到演講技巧。黃仁勳說自己用人不側重面試、更重背景調查，且會提出深度問題瞭解對方如何推理。

晶片設計大廠安謀（Arm）10月起每月上架執行長哈斯（Rene Haas）親自主持的Podcast節目，邀請業界領袖暢聊職涯路上成功和失敗的故事，首集節目在輝達（Nvidia）總部錄製。

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輝達以特殊管理文化著稱，哈斯開場便問黃仁勳如何招募對的人。 黃仁勳回應招募像在黑暗中射擊並不總是成功，「我認為面試並不是判斷某人是否合適的最佳方式...上YouTube觀看如何面試就可以學到很多東西」。他提出自己的方法是背景調查，原因是人在面試時可能創造出很棒的表現，「但你很難擺脫過去」。

黃仁勳說，他喜歡問一個深入的問題，然後思考瞭解對方如何推理。

談到企業文化，黃仁勳表示自己花大量時間在向員工說明願景和策略、以及為何而戰，因此輝達以透明度聞名，員工瞭解的資訊越多，越有能力為公司做出正確的決策。他說，「我認為我們是世界上『最小的』大公司之一」。

哈斯表示，輝達管理層適應不確定性能力令他印象深刻，且管理層能夠在組織不同層級中找到合適人才，他過去在輝達工作時，就對管理層能夠直接跨部門尋找合適人才，並讓這群人聚在一起解決問題感到驚訝。哈斯曾在輝達工作7年、2013年加入安謀。

黃仁勳回應，輝達是個全端（full-stack）運算公司，要打造繪圖處理器（GPU）、中央處理器（CPU）、晶片和交換器，也要進行晶片架構設計、以及開發軟體。這意味要合作也要分工，所以各組織不再被當作一個孤立單位，而是一個培養人才的平台。

他說，「最重要的是，『使命』才是真正的老闆，貫穿整個公司」。

輝達過去曾出價400億美元（約新台幣1兆3000億元）擬收購安謀、最終破局，兩位執行長也談起這段往事。黃仁勳虧說，「我知道你還是很難過」，哈斯幽默回應，「我每天都還會哭一下」，並稱讚輝達收購設備製造商邁倫科技（Mellanox），幾乎無縫結合。

黃仁勳表示，收購邁倫科技的願景是讓運算單元不再只是GPU而是整個周邊設備。輝達之後轉型打造系統單晶片（SoC），從一家GPU公司演化成一家專注運算的公司。

黃仁勳分享，輝達的直覺能力很強，至少做出10次正確的直覺判斷，能夠辨識什麼是重要的「跳板」。他過去被質疑為何公司要打造串流影音娛樂設備SHIELD，是在「浪費時間」，但他認為輝達有一天要成為系統公司，所有系統都要連接到雲端服務。

他強調，輝達之所以沒有一開始就直接做大型系統，而是做SHIED這種小型系統，是因為如果做小型系統都不成功，更不用說是大型系統了，為了學習新技能，歷經一些不致傷害公司的失敗無所謂。

黃仁勳和哈斯兩人在今年的台北國際電腦展（COMPUTEX 2024）上發表主題演講。哈斯好奇黃仁勳如何準備演講內容，那場演講兼具長度和深度，是否進行大量排練。

黃仁勳慶幸自己的工作不是演員，每天就已經在接觸這些知識、在準備這些內容，「你我在做的很多事都是教學，為了塑造一個產業，塑造一個市場、引進新觀念」。

黃仁勳表示，輝達正致力發展「實體AI（Physical AI）」，這是個相當漫長的旅程，因此像輝達GTC大會和台北國際電腦展都是很好的平台，可以啟發大眾瞭解未來方向。