新新併員工權益好模糊！　工會證實16日向金管會陳情

▲新光金集團、新光銀行站前招牌。（圖／記者陳瑩欣攝）

記者陳瑩欣／台北報導

新光金（2888）與台新金（2887）為促成「新新併」股東臨時會落幕，不過工會對於公司員工安置、就業保障等議題僅在口頭或書面喊話、沒有敲定協商與簽約的態度下，至今尚未明確感受到資方誠意，工會理事長李孟庭證實，已預定16日（周三）下午與金管會主委彭金隆見面時就勞工權益一事陳情。

李孟庭指出，新光銀工會在兩家公司董事會通過後迅速成立，目前會員人數超過2600人，為了保障全體會員權益，這幾天新光銀工會也已加入全國金融業工會聯合總會（全金聯）的行列。

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雖然新新併股臨會以後，新光金資方有釋出「願意談」的聲音，但李孟庭表示，勞資雙方沒有為坐下來協商敲定時間點，而新光金董事長魏寶生發出的員工內部信與8月底向外說明內容大同小異，工會至今對於資方所說「保障3年」的實質保障內容仍舊存疑。

另外，針對新光金資方提出10月底要將合意併購申請書遞交金管會的做法，李孟庭表示尊重，「但我不認為這代表勞方會在10月底前完全接受資方所提條件，畢竟他們還沒來談。」

李孟庭指出，16日拜會金管會時，將會準備好陳情書，若主管機關允許，也會爭取發言，捍衛勞工權益。