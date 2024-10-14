全球貨櫃船運力已破3千萬箱　前十大船公司估44%新造船用來汰換

▲Alphaliner估陽明海運有47%的新造船是要用來汰舊換新的。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／綜合報導

根據Alphaliner統計，今年到10月4日為止，全球共有7124艘貨櫃船，總運力達到30,875,769箱(20呎櫃)，今年以來運力增長超過230萬箱，全球貨櫃船訂單量已超過770萬箱，其中全球十大貨櫃船公司有431艘貨櫃船訂單，總運力超過590萬箱，估計其中44%是要用來汰舊換新，業界龍頭地中海航運與我國長榮與陽明估計分別有60%、18%與47%要用來汰換舊船。

波羅的海國際航運公會(BIMCO)統計顯示，全球造船廠在去年交付了350艘新造貨櫃船，運力達到220萬箱，打破2015年170萬箱交付紀錄，錄，今年新交付的貨櫃船將進一步增長至478艘，310萬箱，比去年增長41％

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Alphaliner的數據顯示，排名前十的海運公司目前有431艘集裝箱船訂單，總運力超過590萬箱，全球貨櫃船總訂單量已超過770萬箱，再加上創紀錄的液化天然氣船訂單，使得油輪與散裝船的訂單被擠走。

雖然全球貨櫃船隊在未來幾年將顯著增長，但Alphaliner的數據確實顯示，在十大班輪公司中，近一半的訂造船舶是要用來汰舊換新，因為全球十大貨櫃船公司，有683艘營運船舶船齡在20年年以上，運力超過260萬箱。

一般貨櫃船使用的壽命估約25年，因此Alphaliner估計十大貨櫃船公司總訂單的44%用於更換服役中的老船。Alphaliner點名，馬士基航運公司沒有訂購足夠數量的新船來取代老化的噸位，馬士基在訂購方面相對不活躍。不過馬士基已公開表示未來五年內將更新80萬箱的船隊，其中包括50萬箱的租船。

Alphaliner分析，全球貨櫃集船隊從2千萬箱到3千萬箱，這一進展歷時八年。該航運數據公司在上週週刊中介指出，自2016年全球運力突破2千萬箱以來，貨櫃船市場持續擴張，預計這一增長趨勢將在未來幾年內繼續保持。

雖然貨櫃船運力一直在增長，但貨櫃船運力增長的速度並未顯著加快。相較從1千萬箱到2千萬箱花了九年時間，市場擴張速度算是相對穩定。