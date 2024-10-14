全家小金雞「全家餐飲」11中旬上櫃　拚3年內4品牌達百店規模

▲全家餐飲董事長吳勝福。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

全家（5903）的「小金雞」、餐飲投資事業全家餐飲（7708）預計在11月中旬掛牌上櫃，截至今年9月底，旗下4大品牌在台店數達70家，預計3年內可以達到總店數100間目標。

全家餐飲最大股東為全家便利商店，持股近7成，以日常個人式的餐飲品牌為主軸，多品牌連鎖發展為主要發展目標，跨足日、韓、燒肉及牛排，採代理國外知名連鎖餐飲品牌、自創品牌、投資台灣市場具潛力的餐飲品牌為戰術，多軌並進方式擴展餐飲事業版圖，旗下目前有「大戶屋日式定食」45家、「bb.q CHICKEN韓式炸雞」19家、「沃克牛排」1家與「IKIGAI燒肉」5家，共4大品牌。

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全家餐飲去年合併營收為21.75億元，稅後淨利為0.99億元，EPS為4.31元，營收獲利都創下新高；今年上半年合併營收為11.46億，年增6.12％；今年前9月合併營收為17.8億元，年增7.91％，創下歷史同期新高。

全家餐飲自2012年起代理台灣大戶屋，至2023年店數擴增至44店、年營收成長近4.7倍，今年將以新區域展店和新商品開發2大策略主軸，在6都及新竹地區經營有成後，今年12月前將再開4家店，持續搶進各大商場，並跨入嘉義秀泰、屏東環球，不過由於新竹愛買結束營業，該處的大戶屋也跟著退場，因此預計今年底全台大戶屋將達48家店，長期目前朝百店規模邁進。

展望未來，全家餐飲將持續主攻日常個人食剛性需求，對應國內消費者長期飲食生活型態，且在六都和新竹地區外，擴展空白縣市開店，目標每年展店8-10家，3年內朝百店規模邁進。

在集團綜效部分，全家餐飲也將熱銷餐點商品化，搶攻餐廳到餐桌宅商機，今年擴大展開與全家跨通路合作推出季節和節慶相關的商品預計達30-50品項，雙方會員合作深化、進行相互送客，持續進行品牌聯名商品開發，今年底也可望進駐全家店舖現做料理區，透過全台近4,300店實體店鋪，接觸並了解消費者需求，發揮集團資源生態圈效益，未來更期望朝向多元銷售通路發展，創造營收成長雙動能。