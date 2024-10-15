東南亞與南亞航空貨運運價創今年新高　中港台航空業受惠

▲本月上旬全球航空貨運運價創下今年新高。（圖／華航提供）

記者張佩芬／綜合報導

本月上旬中國黃金周期間，全球航空貨運現貨市場運價升至今年最高水準，東南亞與南亞國家，為了尋求艙位與較低廉的運價，貨載分散到台灣、香港、中國大陸與韓國等地轉運，國內幾家知名航空貨運承攬業者坦承，台灣攬貨業者著重在兩岸與歐美間運務，在東南亞與南亞業務不多，但市場貨量增加，有助提升或穩住航空貨運運價。

另因為近兩個月油價下跌，各航空公司陸續公布調降航空燃油附加費，華航與長榮航分別從本月16與17日起，將亞洲線航空燃油家附加費降為每公斤新台幣11元，歐美線降為32元（原36元），國泰航空則將自本月16，降為亞洲線11元，歐美線36元，香港貨運航空本月19日起分別將為亞洲線11元，歐美線38元。

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荷蘭資料庫管理公司WorldACD表示，本月第一周全球航空貨運現貨價格上漲了1%，達到每公斤2.84美元，這是今年的最高水準，其中亞太地區運價上漲1%，非洲上漲2%，中美洲和南美洲上漲 5%。亞太地區的合同費率上漲了2%。當前的熱點之一是越南。

卡達航空貨運公司接受網路媒體The Loadstar訪問時指出，公司確實看到了亞洲對電子商務的巨大需求，近期增加了印度、中國和越南等市場的運力；德國漢莎貨運還在其冬季班表新開通了一條每週一班的777F全貨機航班，往返於法蘭克福、胡志明市和洛杉磯，成為漢莎首次從亞洲市場直接連接到美國網路。

根據Rotate的運力資料庫，上周從胡志明市出發至北美的運力年增359%，上個月該航線年增86%，但今年迄今為止，運力較2023年下降了 22.1%。歐洲部分，上周從胡志明市出發的運力較年增30%，今年迄今增長了11%。

儘管注入了運力，但費率仍在上漲。根據TAC 指數，截至10月7日當周，從越南到美國的運費較去年同期上漲65.4%，至6.38美元(約新台幣205元)，月增3.2%。歐洲的運費上漲至4.44美元，月增3.3%，年增57.5%。

從孟加拉國到美國的運價升至每公斤7.83美元（約新台幣237元），為兩年多來的最高點。由於從中東轉運運價偏高，當地業者改從中國轉運，每公斤可以節省約1美元。從孟加拉首都達卡飛往中國的貨艙充足，使得轉運變得更便利。

攬貨業指出，台灣與大陸市場今年第四季航空貨運表現旺季不旺，大陸市場因為攬貨公司租了太多包機，目前看有運力過剩問題，東南亞與南亞強盛的需求，有助大陸業者爭取轉口貨，消化過多的艙位。