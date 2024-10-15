如何教出年薪17億的台南女兒？蘇姿丰父：她5歲我就教猶太人的觀念

▲超微半導體（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰。（圖／ETtoday資料照）

圖文／今周刊

美國超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰（Lisa Su）的事蹟廣為人知，特別是她2014年臨危受命，接掌當時搖搖欲墜的超微，打造成現在年營收227億美元（逾7300億台幣）、毛利率直逼50%，市值逾2700億美元（約8.7兆台幣）的科技巨擘。

蘇姿丰身為台南女兒，在美國麻省理工學院（MIT）深造後，一直在美國科技業發展，年薪甚至一度高達17億台幣，超越許多美國前500大企業的男性執行長。

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這不免令人好奇，蘇姿丰的家庭教育，如何把她打造為當今全球的重要科技業大人物？

或許她父親蘇春槐最適合告訴大家。

蘇春槐：諾貝爾獎得主多達1/4是猶太人

蘇春槐應台北市台南一中校友會邀請，9月中以「學習猶太人的智慧」為題發表演講。1976年蘇春槐在紐約哥倫比亞大學獲得統計博士後，進入紐約市政府服務，後來自行創業。他發現不論是在教育圈或實務界，猶太人在美國都是無法忽視的族群，從教師、律師到醫生都有，連諾貝爾獎歷來得主都有大約1/4是猶太人。

他表示，猶太人在西元135年後就流亡了好幾個世紀，而猶太人在西方社會成功的一大因素，就是信仰猶太教，猶太教有兩本經典，一本是記述神的話，就是舊約聖經；另一本是塔木德經，是記載近兩千年的猶太人生活經驗，也是現在猶太人成功的最大原因。

綜合蘇春槐給予蘇姿丰的教育心法，或許可以歸納為以下幾點。

▲蘇姿丰父親蘇春槐9月中以「學習猶太人的智慧」為題，在台北市台南一中校友會演講。（圖片來源：劉煥彥攝影）

第一，別怕失敗，勇於冒險

「我們（台灣）的教育方式有個盲點，就是不敢冒險，所以教出來的囡仔大都優柔寡斷，害怕失敗，而我給蘇姿丰的教育就不同，從小就要（教她）吃苦，所以她對很多挑戰都勇於冒險，創造機會。」

「她去接AMD的時候，如果不敢去冒險，就不可能創造歷史。你要敢於冒險，才能為自己創造機會。」

蘇春槐從猶太人塔木德經的內容指出，猶太人認為「It’s OK to make mistake（犯錯是OK的），只要你別再犯一樣的錯誤」。

第二，正面思考，態度正向

蘇春槐指出，猶太人有個優點就是正面思考，相信自我，只要努力一定會成功。

「她（蘇姿丰）5歲我就開始教，要怎麼面對困境、你要敢於面對，去解決問題，也就是猶太人的態度。很多人不敢面對問題，就沒有機會。」

蘇春槐也以2014年蘇姿丰在AMD危難之際接手為例指出，「（別人會說）這間公司要倒了，你還去接手，你腦筋是不是秀逗了？但她把歹命看成好命，狀況糟糕的時候就是你的機會，這就是逆向思維。」

▲蘇姿丰父親蘇春槐9月中以「學習猶太人的智慧」為題，在台北市台南一中校友會演講。（圖片來源：劉煥彥攝影）

第三，獨立思考

塔木德經指出，生命終有一天結束，但學習不會停止，所以大家要獨立思考、勇於質疑、挑戰傳統，勇於創新。

蘇春槐提到，猶太人很早就亡國，在世界各地流浪，但他們不會認為自己是歹命，而認為是好命，因為這樣就眼界大開；反觀「中國認為自己很大，就會閉關（自守），不會進步」。

猶太人到處流浪，我們認為是歹命，他們認為好命，而好命有時候是歹命，「這就是我用在蘇姿丰身上，用猶太人的智慧來引導她對一些事情的看法和態度。」

蘇姿丰父親蘇春槐 1967年畢業於清大數學所

清華大學去年6月在美國德州，頒授榮譽博士給蘇姿丰，蘇春槐也應邀到場觀禮。蘇春槐1967年從清大數學所碩士畢業，半世紀之後，蘇姿丰追隨父親的腳步成為清華人。

根據清大新聞稿，蘇春槐掩不住內心的喜悅，並深以女兒的成就為榮。「Lisa不畏困難、發起挑戰，把不可能變成可能，這樣的故事才會精彩。」

他說，即使實力懸殊，只有百分之一的成功機會，也要盡己所能，永不言棄。

▲清華大學校長高為元（左）去年６月在美國德州，頒授榮譽博士學位給蘇姿丰。（圖片來源：清華大學提供）

她是超微史上第一位女性CEO 2022年出任董事長

蘇姿丰現年約54歲，1969年出生於台南，三歲時移民美國，取得麻省理工學院電機工程博士學位。

畢業後，她曾任職於德州儀器、IBM等高科技公司，2012年出任超微全球業務部門資深副總裁兼總經理，並在2014年被提名為執行長，成為超微史上第一位女性執行長，2022年出任超微董事長。

華爾街日報曾報導蘇姿丰領導超微轉型成功的故事，認為蘇在超微搖搖欲墜時，選擇鞏固核心產品優勢，做出了正確的決定。

在疫情之前，蘇姿丰也登上全球身價最高的CEO。美聯社與專門分析高階主管薪資的機構Equilar，在2019年宣布蘇姿丰以5850萬美元（逾17億台幣）年薪，名列該年標準普爾500大企業收入最高的CEO。

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