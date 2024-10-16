ASML財報暴雷拖眾大廠下殺　陸行之：荷蘭配合美禁令所致

▲ASML。（圖／路透）

記者高兆麟／綜合報導

半導體設備龍頭廠ASML財報暴雷，利空消息一出引發半導體股大跌，對此知名半導體分析師陸行之也發文表示，今日要看東京電子是否會跟跌，而ASML主要財報暴雷原因，該是新增的2025年大陸客戶訂單大幅下滑，陸行之也認為，這應該也是荷蘭配合美國政府對公司擴大限制部分產品出口及維修服務的結果，不過看了數字後，公司還是預期明年營收有近20%的年增，這好像也不算大災難。

陸行之表示，藉著AI晶片需求的勢頭，本以為有些半導體龍頭公司及美國費城半導體指數近日就快要創新高，結果光刻機龍頭ASML，因技術錯誤提前一天對科技暨半導體板塊投下了個深水炸彈，股價閃崩16%，並拉著一堆大廠下水，美國兩大半導體設備龍頭應同學及科林研發尤其是重災區，跌幅都超過10%，今天待看東京電子是否跟跌。

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陸行之也說，整理ASML財報，主要應該是新增的2025年大陸客戶訂單大幅下滑，這應該也是荷蘭配合美國政府對公司擴大限制部分產品出口及維修服務的結果，以及整體半導體產業復甦緩慢所致，使得2025年營收預期上緣下修近12.5%及毛利率下修3ppts所造成。

不過陸行之認為，仔細對了下數字，公司還是預期明年營收有近20%的年增，對比今年沒增長，這好像也不算大災難。

陸行之也分享，ASML公司下修2025年營收增長預期為300-350億歐元 (vs. 之前預期的300-400億歐元) 比今年的270億歐元年增11%-30%，平均20%；毛利率從54-56%下修至51-53%；公司預期明年大陸客戶占比降到20%的營收(vs. 2024‘s 47-49%)，表示其他地區客戶都有明顯提升，也暗示應材、Lam幾個設備大廠大陸客戶佔比的大幅減少對2025營收預期的可能影響。

ASML三季度新增設備訂單季減高達53%，年增1%，主要系邏輯晶片設備訂單大減70%，年減42%，除了5/4/3nm 需求強之外，其實各家產能利用率皆不足80%，實在沒有理由大增光刻機資本開支。

ASML三季度營收季增20%，年增12%，比市場預期高4ppts，四季度營收指引季增18-23%，年增24%，比市場預期高1ppts，毛利率及獲利指引小幅低於預期，三季度庫存月數季減至9.3個月，但還是年增19%。

ASML三季度 EUV 出貨11台，設備營收占比從二季度的31%提升至35%，單價季增2%，年增12%至每台1.89億歐元；大陸客戶佔比從二季度的49%，降到47%，但美國客戶佔比從二季度的3%，暴增到21%，不知道這比重變化都是美光及英特爾造成的，還是把台積電美國廠設備採購也算進去了。