ASML調降財測拖累晶片股　反映產能過剩非預示末日

▲ASML桃園龜山廠。（圖／ETtoday資料照）

文／中央社

荷蘭晶片設備製造商艾司摩爾（ASML）大幅下修2025年銷售預測，今天引發晶片股的拋售，市場擔憂全球晶片需求可能減弱。

路透社報導，分析師表示，艾司摩爾下調展望反映了晶片廠一些產能過剩情況，這些晶片廠在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間已囤積艾司摩爾昂貴的設備，並且在生產更多晶片方面變得更加熟練。

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艾司摩爾下修財測後股價應聲重挫，寫下1/4個世紀以來最大單日跌幅。艾司摩爾在無意中提前一天公布的財報中表示，預計2025年淨銷售總額將介於300億到350億歐元，接近先前預測區間的低檔。

艾司摩爾幾乎壟斷了台積電、英特爾（Intel）與三星電子（Samsung Electronics）製造先進晶片使用的關鍵設備，今天股票下跌拖累大部分的半導體產業公司。

在疫情期間對晶片旺盛需求的推動下，這些晶片製造商建立了額外的產能。隨著供應鏈問題緩解，這種成長情況穩定下來，讓他們等到工廠看來快消化不了訂單時，才訂購新的設備。

分析師表示，艾司摩爾的財測是這些晶片廠數個月來狀況的滯後指標。

艾司摩爾在聲明中說，儘管與人工智慧（AI）相關的晶片蓬勃發展，半導體市場的其他部分處於疲軟狀態的時間比預期還長，導致製造邏輯晶片的公司延後下單，製造記憶體晶片的客戶只計劃「有限的」新產能擴增。

半導體研調公司TechInsights副董事長赫奇森（Dan Hutcheson）說，英特爾、台積電與三星正在從艾司摩爾撤回訂單，因為他們意識到產能充沛。

赫奇森說，今年的晶片廠使用率約為81%，但製造商往往會在使用率達到90%中段時添購設備。他說，英特爾已減緩工廠擴建步調，這表示三星與台積電也將保持謹慎。