國際創意禮品文具展報名開跑　聚焦原創設計、個性客製化等

▲圖為2024年國際創意禮品文具展現場。(圖／貿協提供)

記者張佩芬／台北報導

由外貿協會主辦的「2025台灣國際創意禮品文具展(DG Taiwan)」將於明年4月17日至20日在台北世貿一館盛大舉行。展覽將以「Connected Creativity, Inspired Living!」為主題，聚焦原創設計、個性化定制、環境友善及智慧新生活，展示圖文設計、品牌創意及環保產品，打造兼具品味、美感及功能性的居家生態系。

該展即日起開放報名，12月31日前報名可享早鳥優惠，歡迎業者把握機會，踴躍參與。DG Taiwan將「設計創新」、「客製化」及「永續發展」作為核心理念，不論是結合美學與實用性的環保產品，還是兼具科技風格的居家雜貨，皆可透過個性化訂制與創意包裝，為參展業者和買家創造前所未有的互動體驗。

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展出規劃五大特色展區，包括國際設計與品牌授權區、創意禮品文具區、品味家居區、永續設計與包裝區，以及智慧新生活區，全面呈現創新設計與產品包裝的最新趨勢。

此外，展覽聚焦將設計融入日常生活的理念，規劃豐富的互動活動，包括：「DG Select選品坊」、「DG Salon文創沙龍」、「DiscoverGem尋寶人」、「DGuide主題導覽」及「DG串門子」。其中「DG Salon」涵蓋 DIY 手作、品牌授權、商品包裝設計及通路開發等內容，帶領參觀者探索消費品行業的最新動態；而「DG串門子」則突破傳統展覽模式，與大台北地區的特色店鋪合作，促進三方交流，進一步擴大展覽的影響力。

2025年DG Taiwan參展報名已開跑，攤位數量有限，貿協請業者把握機會，12月31日前報名可享早鳥優惠。更多展覽資訊，請至官網：www.dgtaiwan.com查詢。