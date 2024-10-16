混合AI時代轉型利器　萬里雲推5大解決方案助企業轉型

▲CloudMile萬里雲集團創辦人暨董事長劉永信。（圖／CloudMile提供）

記者高兆麟／綜合報導

全球 AI 使用日益普及，AI 技術的落地應用已成為企業保持競爭力的關鍵之一，AI雲端服務公司CloudMile萬里雲於15日舉辦2024 CloudMile Solution Day，發表針對混合式人工智慧（Hybrid AI）時代下的五大自有解決方案，並公布全球技術夥伴生態系地圖，攜手全球技術夥伴全方位加速企業在混合多雲架構下實現 AI 驅動的創新未來。

隨著企業加速採用 AI 進行數位轉型，面臨的挑戰也變得越來越複雜，尤其是面臨企業技術開發量能不足、缺乏完善的數據治理架構和日益嚴峻的風險管理，以及雲端運算資源的分配不均，讓企業在 AI 專案的落地過程中，經常遇到無法有效整合與管理。

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CloudMile 萬里雲藉由在全球累積超過 900 間企業的落地實戰經驗，結合 AI 團隊獨家的模型訓練技術，推出專為混合 AI 時代研發的「AI4Biz（AI for Business）」轉型解方，以 AI、數據、資安作為三大轉型動能，解決企業 AI 升級的各種挑戰。過去 CloudMile 萬里雲提出以雲端、數據、AI 為企業數位轉型的三部曲，現更整合 CloudMile 萬里雲全球夥伴生態系的技術與旗下子公司 Electrum Cloud 蔚藍雲的技術顧問量能，加乘解決方案價值，以 Hybrid AI 作為未來企業數位轉型的發展藍圖，幫助企業快速將 AI 技術導入生產流程，提升整體競爭力。

CloudMile 萬里雲集團創辦人暨董事長劉永信分享，過往服務客戶時常發現企業內部的技術量能不足、數據品質兩極化。現在是混合式 AI 的時代，CloudMile 萬里雲預見企業未來發展的面貌，提出以五大技術解方，讓企業加速擁抱 AI。

高峰會吸引來自超過 200 位金融、製造、遊戲電商與零售等跨產業的企業技術高層和業界專家、與同台超過 16 位產官學領袖、超過 8 家策略合作夥伴進行技術專講，深入探討 AI 未來發展趨勢、數據治理、資安與雲端資源管理等技術發展議題。台灣大哥大、旺旺中時媒體集團與可樂旅遊等資訊高管也於會中分享他們在 AI 技術應用與轉型的實戰經驗。

CloudMile 萬里雲全球技術夥伴如 AMD、Google Cloud、MongoDB、Confluent 與 Palo Alto 等也在論壇中展示了最新的技術進展與解決方案，進一步強化 CloudMile 萬里雲在亞洲雲端生態領域的重要地位。

在此次 Solution Day 中，CloudMile 萬里雲介紹了其完整的混合式 AI 轉型解方「AI4Biz (AI for Business) 」，從生成式 AI、數據治理、資安防護、雲端維運到 FinOps，一站式服務涵蓋了企業在數據生命週期中每個階段的需求。CloudMile 萬里雲也設置技術顧問團隊現場提供專業諮詢，協助企業根據其產業特性與營運目標量身訂製最佳的 AI 導入計劃。

CloudMile 萬里雲於 2018 年開始即成功幫助台灣許多產業完成 AI 升級，2024 年更拓展其 AI 量能至東南亞各國，如這次於 Solution Day 公開展示的成功案例：新加坡知名大學與 CloudMile 萬里雲合作，利用生成式 AI 開發了一款 AI 個人導師，這款 AI 導師能根據課程材料回應學生的問題，有效增強學生的學習體驗，達到 90% 的應用型問題準確度。同時，CloudMile 萬里雲也協助其導入了 AI 住房服務聊天機器人，提升學生住房查詢的回應速度和準確性。