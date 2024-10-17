台積電魏哲家否認毛利率超車客戶　曝「一輩子賺不過」最大AI廠

▲台積電總裁魏哲家。（資料照／記者湯興漢攝）

記者高兆麟／新竹報導

晶圓代工龍頭台積電今 （17） 日舉行法說會並公佈 2024 年第三季財務報告，針對台積電毛利率不斷飆高，有法人好奇是否已經比客戶還高，對此台積電董事長魏哲家笑回，台積電的毛利率比客戶高，這不是真的，看看現在最大的AI廠商，他們的毛利率，台積電大概一輩子都無法達到，但因為台積電和他們在不同產業，台積電需要很高的毛利率來生存還有維持健康成長，因此公司才這樣設定定價策略。

至於台積電目前市佔是否會造成壟斷？魏哲家則說，台積電有很高市佔率沒錯，但沒有壟斷，上一次公司提出晶圓代工2.0的概念，這包括晶圓製造、封裝測試等等都包含進去，台積電其中之一的的競爭者也有IDM 2.0，但整體算下來，台積電市佔差不多約30％，因此台積電不是壟斷者，至少目前還不是，這還不是現在要考量的重點。

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至於有法人關心台積電是否和客戶進行強勢議價，魏哲家則說，台積電賣公司創造的價值，這是一個持續的事情，台積電也把客戶當夥伴，而這樣的努力，到目前為止都做的很好，不過講到議價，他還是要說，台積電把他們當作夥伴，我們都一起合作，公司目標是希望台積電的客戶可以在他們的領域得到成功，因為客戶成功，台積電就成功。