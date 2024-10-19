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降息2碼後股市再創高、美元也快速反彈！美債表現卻不怎麼樣？

▲降息兩碼後，美國股市持續創新高，美元則是跌破底部後快速反彈，美債表現卻很不怎麼樣。（圖／路透）

文／玩股特派員

正式進入降息循環，美債為什麼還是沒有起色？財經專家李其展分析，市場與聯準會都在追蹤「這數據」，來判斷是預防式降息或是衰退式降息。或許現在是個好的佈局點，但想從債券來賺大錢，可能誤會了什麼。

聯準會（Fed）於九月宣布降息兩碼後，美國股市持續創新高，美元則是跌破底部後快速反彈，美債表現卻很不怎麼樣，引發諸多討論。外匯專家李其展在網路財經節目「財富狂犇」指出，債市仍有獲利空間，但也要了解，若只靠降息的利率幅度，預期收益或許不會過於豐厚，可追蹤美國失業率數字，才能清楚當下是預防經濟下行風險而採取的預防性降息，或是已預見的經濟衰退。

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聯準會的理想規劃

李其展從聯準會九月經濟預測分析，實質GDP成長預期從6月的2.1%下調到2.0%，變動輕微。失業率預期則由年中的4.0%上調至4.4%，於是8月一度升高到4.3%的失業率，也在聯準會的估算範圍了。不過聯準會在2025年失業率預估，還是停留在4.4%，這也是偏向樂觀的部分，一但超出這個數字，聯準會與市場就傾向往衰退的方向解讀。

至於通膨的變化趨勢，則是由六月預估的2.8%降到2.6%，並預期到2025年中會達到2.3%，年底降至2.2%。

總結來説，聯準會的理想藍圖是在降息後，股市續漲，經濟復甦，還能控制通膨。這也要再觀察幾個月後，才知道有沒有控制得這麼好，關鍵在於觀察失業率是否能維持4.4%的水準。

由於聯準會降息，政策面也牽動商品產生趨勢性的變化，最直接受到影響的商品包括美債與黃金。在降息初期，該如何反應或佈局？

美債：佈局時機佳，但以幅度來說不易大賺

李其展以美債10年期公債殖利率走勢說明：殖利率越低，代表債券價格越高，近期殖利率低點3.599短暫出現在公布降息前夕，就開始反彈，債券價格從高點獲利了結賣壓。

但除非降息兩碼就結束，否則債券還是有長期的行情。另外現在也在修復之前長債利率低於短債的倒掛階段，降息後長債殖利率要增加，才會正常。不過由於修復的時間未定，再加上不管長債或短債，都很難期待一年有20%的波動，很難會有大幅度的獲益，因此分批佈局會較好的做法，不一定要找所謂最好的買點。

黃金：底部持續墊高，追漲不如等拉回

以過往經驗來看，聯準會降息兩碼後三個月，金屬價格都會上漲。但從年初以來，黃金已經漲了超過三成。在歷史高檔區，李其展認為，現階段如果希望由黃金獲利，「就要是很強的技術分析投資人」。

從黃金線圖來看，底部由2277陸續向上墊高直到2546，當然是走多頭。但也可以觀察到，黃金在每次創新高後回檔都會收長上影線，以耐心等待拉回後會是比較好的機會。

降息雖然是已經確定的事，但未來如何發展，還是有很大的空間。市場對於「預防式降息」與「衰退式降息」將會有不同的反應，因此也要追蹤關鍵數據。而在這種政策面的市場條件變化，對於商品的趨勢也會有影響，投資人也需要瞭解商品的性質，才能確認是否與自己的投資規劃一致。

（本文內容僅供參考，無任何買賣建議，投資人應謹慎評估，風險自負。經「玩股網」授權轉載，原文：真降息了美債行情也沒了？循環才剛開始，盯緊一關鍵數據，小心隨時風雲變色

關鍵字： 美債降息聯準會債券失業率

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